俄羅斯翻臉喊退出和平條約談判 日相強烈譴責：俄方轉嫁侵烏責任

日本首相岸田文雄強烈譴責俄羅斯將侵烏責任轉嫁到日俄關係上。（美聯社）

2022/03/22 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯往西入侵烏克蘭，往東與日本的領土爭議緊張度又攀升，更喊出退出和平條約談判；日本首相岸田文雄在22日參議院預算委員會上談及此事，強烈譴責俄羅斯將侵烏責任轉嫁到日俄關係上，同時也就G7峰會與人道援助烏克蘭方面進行發言。

俄羅斯外交部表示，基於日本對俄制裁行動，俄羅斯退出與日本的二次大戰和平條約談判，並凍結雙方與千島群島爭議性領土相關的聯合經濟計畫；根據《NHK》報導，岸田文雄與全體內閣閣員在22日出席新年度預算案會議，會間就此發表談話。

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岸田文雄對俄羅斯作法表達嚴厲譴責，認為俄羅斯轉嫁侵烏責任，日方難以接受，「如今的局面，正是因俄羅斯侵烏所導致；把這些責任轉嫁到日俄關係上，是極度不妥的做法，日方斷然不能接受，不如說，日方對此表達強烈抗議」。

岸田文雄補充，日本解決北方領土問題和締結和平條約的基本立場不變。日本政府已通過外務省外務大臣山田賢司對俄駐日大使加盧津提出抗議。

G7峰會將在24日於比利時首都布魯塞爾舉行，岸田文雄表示日方正在協調，希望可以用實際面對面的方式參加，「要表明國際社會在G7中團結一致，對侵烏暴行採強硬立場，是至關重要的」，他也強調，日本作為唯一G7亞洲會員國，想就日前訪問印度、柬埔寨等經驗輸入亞洲局勢，與G7各國共同分享情勢判斷。岸田文雄也表達想與美國總統等領袖各別會談的意願。

針對烏克蘭局勢，岸田文雄補充，鑑於人道救援需求的增長與周邊國家困難局勢，日本願意提供更多的人道援助。

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