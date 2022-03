被炸怕了？最新衛星照曝光 俄軍移走刻松機場設備

2022/03/22 13:16

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,俄軍先前進駐刻松(Kherson)機場的補給與軍武設備遭烏克蘭空軍空襲炸毀,俄軍在機場重新部署地面部隊,今日傳來了最新刻松機場的衛星照片顯示,目前所有能動的裝備已被俄軍移走,殘骸也被移動過。

綜合外媒報導,當地時間21日刻松機場的衛星照片顯示,機場上一片荒蕪,所有能動的設備已被俄軍移走,殘骸也有被移動過的痕跡,跑道與停機坪上焦黑,烏克蘭空襲的範圍比預想中還大的許多。

俄軍先前占領烏克蘭南部黑海沿岸城市刻松(Kherson),大批軍武、設備與補給進駐刻松機場,反被烏克蘭空軍當成標靶轟炸,造成大量損失,美國太空科技公司「Maxar Technologies」也拍下的衛星畫面,顯示倖存的俄軍在機場重新部署地面部隊。

New @Planet satellite imagery from March 21st of Kherson airbase seems to indicate its been emptied of any functional military aircraft and the wrecks have been moved. pic.twitter.com/LwgmSBR8ZS