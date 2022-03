烏東「連線」受挫！ 頓內茨克親俄領導人：一週內拿不下馬立波

2022/03/22 12:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍進犯烏克蘭邁入第27日,為了能早日攻下首都基輔(Kyiv),扶植親俄政權,俄方計劃奪下南部港口城市馬立波(Mariupol),讓克里米亞(Crimea)及頓巴斯(Donbas)地區能「連成一線」,重整兵力向前推進,不過烏東頓內茨克親俄領導人坦言,一週內無法拿下馬立波。

據《路透》報導,烏東頓內茨克(Donetsk)領導人普希林(Denis Pushilin)21日向俄媒《國際文傳電訊社》(Interfax)指出,其所帶領的軍隊恐需要超過1週的時間,才能拿下目前遭俄軍圍困馬立波市。

普希林表示:「我不太樂觀兩、三天,甚至一週內能打下馬立波,很不幸地說,這座城市很大。」

報導指出,南方濱亞速海(The Azov Sea)的馬立波市遭俄軍進犯前,約有40萬市民居住,而自2月24日戰事爆發後,其一直遭受俄軍包圍與攻擊,處於斷水、斷電、缺糧、缺藥的狀態。

