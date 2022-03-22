烏東「連線」受挫！ 頓內茨克親俄領導人：一週內拿不下馬立波

烏東頓內茨克領導人普希林指出，一週內無法拿下馬立波。（路透）

2022/03/22 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍進犯烏克蘭邁入第27日，為了能早日攻下首都基輔（Kyiv），扶植親俄政權，俄方計劃奪下南部港口城市馬立波（Mariupol），讓克里米亞（Crimea）及頓巴斯（Donbas）地區能「連成一線」，重整兵力向前推進，不過烏東頓內茨克親俄領導人坦言，一週內無法拿下馬立波。

據《路透》報導，烏東頓內茨克（Donetsk）領導人普希林（Denis Pushilin）21日向俄媒《國際文傳電訊社》（Interfax）指出，其所帶領的軍隊恐需要超過1週的時間，才能拿下目前遭俄軍圍困馬立波市。

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普希林表示：「我不太樂觀兩、三天，甚至一週內能打下馬立波，很不幸地說，這座城市很大。」

報導指出，南方濱亞速海（The Azov Sea）的馬立波市遭俄軍進犯前，約有40萬市民居住，而自2月24日戰事爆發後，其一直遭受俄軍包圍與攻擊，處於斷水、斷電、缺糧、缺藥的狀態。

Russia needs over a week to take Mariupol, IFX quotes separatist leader - Reuters



"I am not so optimistic that two or three days or even a week will close the issue. Unfortunately, no, the city is big" - Denis Pushilin, head of the so-called Donetsk People's Republic - Interfax — Phil Stewart （@phildstewart） March 21, 2022

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