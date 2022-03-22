俄宣布停止日俄和平條約談判 岸田表強烈抗議

日本首相岸田文雄。（彭博檔案照）

2022/03/22 13:13

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本首相岸田文雄今天對俄羅斯片面宣布停止日俄和平條約談判一事表示強烈抗議，岸田表示，這次的狀況皆因俄羅斯侵略烏克蘭而起，俄方卻將此轉嫁到日俄關係上，極不合理，日本無法接受。官房長官松野博一在今天例行記者會中也表示，已透過外務省向俄羅斯駐日大使提出抗議。

日本在俄羅斯侵略烏克蘭後，已多次宣佈對俄羅斯採取金融、出口及簽證等各項制裁措施，上週宣布取消俄羅斯最惠國貿易待遇，並追加凍結俄羅斯寡頭新興財閥的資產、擴大禁止輸俄物品等。

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岸田對俄羅斯的態度也愈來愈顯強硬，上週先後於記者會中譴責俄羅斯軍事入侵烏克蘭是「應該銘記歷史上的暴行」，隔天在國會答詢時更以最強烈的用語直指俄羅斯「非法占領」日本北方領土。官邸開設的相關情報彙整官網更使用了俄羅斯「侵略」（aggression）烏克蘭的字眼。

俄羅斯外交部昨發表聲明批評日本單方面採取了限制雙邊關係的舉措，因為「日本公然不友善立場以及傷害俄國利益的企圖」，所以俄方停止包括北方四島領土問題在內的日俄和平條約締結談判，並停止北方四島免簽證交流和原島民自由訪問、退出共同經濟活動。

對此，岸田今天在參院預算委員會答詢時表示，無法接受俄方的不合理的做法，不過對於解決北方領土問題、締結和平條約的基本立場並未改變。日本政府在下年度政府預算中編列了21億圓（約合台幣5億元）的對俄經濟合作預算，以支援日本企業在俄羅斯進行能源開發等計畫之用，岸田目仍不考慮對這筆預算進行修改。

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