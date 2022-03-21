共和黨人磨刀霍霍 美抗疫隊長佛奇鬆口考慮辭職

美國「抗疫隊長」、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇。（美聯社資料照）

2022/03/21 16:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕2022年是美國期中選舉年，共和黨有信心「紅潮再現」，重拾參眾兩院多數，多位共和黨人已放話，屆時要徹查白宮首席防疫顧問家佛奇（Anthony Fauci）涉嫌隱瞞中國武漢實驗室病毒洩漏，以及隱瞞病毒起源的真相，並追究他誤導美國防疫行動的責任。面對日益升高的究責聲浪，佛奇終於鬆口稱，他正在認真考慮辭去他擔任了近40年的職務。

81歲的佛奇是七朝遺老（歷七任美國總統），從1984年被已故總統雷根任命為國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長至今，在美國公衛界的地位難以撼動，他也是美國薪水最高的公務員，2020年的年薪高達43萬4312美元（約新台幣1200萬元），甚至高於總統拜登及所有四星將領。

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美國廣播公司（ABC）18日播出的Podcast採訪中，主持人問佛奇是否有任何關於退休或可能轉向政府內部較小角色的想法。他回答說：「那當然，因為我必須在某個時候這樣做，我不能永遠從事這份工作，除非我的員工有一天會發現我癱倒在辦公桌前，我可不想那樣。」

佛奇的回答，與他去年11月受訪時的說法完全不同，當時他矢言在武漢肺炎疫情結束之前不會離職，針對共和黨人要追究他的失職，佛奇還自稱他代表科學，不容批評。

佛奇再三否認他領導的NIAID曾資助中國從事改造病毒研究，但NIAID的上司機構美國國立衛生研究院（NIH）官員已間接承認此事，佛奇涉嫌向國會作偽證。另一方面，美國眾議院共和黨人也公布了佛奇部分電子郵件，證明佛奇早就知道病毒可能是從中國武毒所洩漏的情況，卻試圖隱匿。

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