跌落神壇！「七朝元老」左右美國防疫 新書爆佛奇「闇黑勢力」

2021/11/28 21:29

〔編譯陳成良/綜合報導〕白宮首席醫療顧問、美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)再三否認NIAID所屬的美國國立衛生研究院(NIH),曾資助中國武漢病毒研究所從事改造病毒的「功能增益」(gain-of-function)研究。不過NIH官員已間接承認此事,佛奇涉嫌向國會作偽證,面臨逼退。一本新書對佛奇進一步分析,揭露了他半世紀以來在美國,乃至全球公衛界呼風喚雨的「闇黑勢力」!

11月18日出版的這本新書《佛奇真面目:比爾‧蓋茲、大型製藥公司以及全球民主和公共衛生戰爭》(The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health,暫譯),作者小羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.),父親為前美國司法部長羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy),他也是前總統甘迺迪的姪子。

甘迺迪是一名律師及環保主義者,他於1999年協助成立了非營利性環保組織 「護水者聯盟(Waterkeeper Alliance)。在新書中,甘迺迪揭露佛奇透過每年巨額支出,讓他能夠決定全球科學健康研究的主題、內容和結果。

作為NIAID當家老大,佛奇掌控每年從美國納稅人提供的61億美元(約新台幣1700億元)科學研究資金。這大筆經費還讓佛奇得以對「知識和創新」的領導者,進行獨裁控制,這些領導者組成了批准和授權藥物和疫苗的「獨立」聯邦小組,連武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID- 19)的緊急授權使用,也受到佛奇左右。

書中指出,佛奇利用他掌握的金融影響力,對醫院、大學、學術期刊以及數以千計有影響力的醫生和科學家施加了非凡的影響力,他有能力毀掉、提升或獎勵他們的事業和機構。

在這些利益或威脅之下,一些醫生出現在社交媒體和電視新聞節目中,在有影響力的媒體專欄發表文章,為佛奇辯護。

80歲的佛奇是七朝遺老(歷七任美國總統),從1984年擔任NIAID院長至今,在美國公衛界的地位難以撼動,他不僅是聯邦政府最高薪的醫師,也是年薪最高的聯邦雇員。他2019年年薪高達41萬7608元(約新台幣1164萬元),甚至高於前總統川普。

佛奇去年美國大選前就被川普支持者質疑行政不中立,在受訪時將防疫政治化,身為防疫小組成員不向總統提政策還到處放話,甚至稱讚拜登的防疫政策;北京曾對佛奇讚譽有加,還將他喻為「美國鍾南山」,不過共和黨人痛批佛奇態度反覆,實在太狡猾,就像一條「鯰魚」。

作者小羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.),是前總統甘迺迪的姪子。(美聯社資料照)

