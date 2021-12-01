狂！佛奇自稱「代表科學」不容批評 共和黨人要送他入獄

白宮首席醫學顧問佛奇自稱代表科學，攻擊他就等於攻擊科學。（法新社資料照）

2021/12/01 18:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci） 再三否認他領導的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）曾資助中國從事改造病毒研究，但NIAID的上司機構美國國立衛生研究院（NIH）官員已間接承認此事，佛奇涉嫌向國會作偽證，不過他週日（11月28日）受訪時回擊要他下台的共和黨國會議員，還自稱「代表科學」不容批評。

對此，共和黨人痛批佛奇態度驕橫，並再度呼籲對這位縱橫美國公衛界半世紀的「七朝元老」展開徹查。

請繼續往下閱讀...

佛奇接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時稱，他的批評者在批評科學，這非常危險。

「我很容易被批評，但他們實際上是在批評科學，因為我代表科學」，佛奇說道，「對我來說，這比向我投擲箭矢的人更危險。我不會永遠在這裡，但科學將永遠在這裡......我只是要做我的工作，我將會拯救生命，而他們會說謊。」

對於佛奇自稱「代表科學」的說法，從政前曾行醫多年的共和黨重量級聯邦參議員保羅（Rand Paul）評論說：「佛奇博士不希望我們質疑他、他的獨裁命令、他的強制令或科學，但是……我們現在知道，過去一年來在拜登領導下死亡的人數比川普領導下的大瘟疫第一年死亡的人數還多。」

保羅再次呼籲對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒的來源進行兩黨調查，以確保這種情況不再發生，他曾提醒，聯邦法律規定，向國會撒謊是重罪，最高可判處5年，並直斥佛奇「從來沒有真正承認其對資助武漢（病毒）研究的任何責任。他從來沒有承認病毒可能從實驗室洩漏」。

美國國會另一位資深參議柯頓（Tim Cotton），對於佛奇作為一個官僚竟公開攻擊民選議員的舉止也表示不滿，1並呼籲對佛奇進行徹查，因為佛奇在國會作證時向國會撒謊，否認他領導NIAID資助了中國武毒所的改造病毒「功能增益」研究。

80歲的佛奇是七朝元老（歷七任美國總統），從1984年擔任NIAID院長至今，在美國公衛界的地位難以撼動，他不僅是聯邦政府最高薪的醫師，也是年薪最高的聯邦雇員。他2019年年薪高達41萬7608元（約新台幣1164萬元），甚至高於前總統川普。

此前曝光的電子郵件顯示，佛奇曾建議歐巴馬時期的衛生部長波維爾（Sylvia Mathews Burwell）不要戴口罩，甚至抨擊這種做法「並不真正有效」。

此外，佛奇對美國武肺「群體免疫門檻」（herd immunity threshold）數值的說法也前後不一，一改再改，讓外界質疑其專業能力，而在關於是否應該讓孩子重返校園等核心問題上，他態度也經常出現180度轉變。

佛奇去年美國大選前就被川普支持者質疑行政不中立，在受訪時將防疫政治化，身為防疫小組成員不向總統提政策還到處放話，甚至稱讚拜登的防疫政策。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法