原因曝光！北京不跟進制裁俄羅斯 中官媒主播推文洩端倪...

中官媒主播疑意外曝光為何北京劇絕參與西方對俄制裁的原因,引發熱議。(圖翻攝自劉欣推特)

2022/03/20 19:35

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭以來,中國始終未明確表態,以美國為首的西方國家紛呼籲中國停止支持俄羅斯,對俄經援或軍援。就在此時,中國官媒一名記者在推特上的推文,疑似意外曝光為何北京拒絕參與西方制裁俄羅斯的原因,引發熱議。

自烏俄戰爭爆發,中國一直被視為能左右俄國決定的重要角色,美國總統拜登18日更與中國國家主席習近平視訊通話,描述中國向俄國提供物資將會造成的影響與後果,希望中方不要私底下對俄伸援。沒想到中官媒《央視》旗下《中國環球電視網》主播劉欣昨天(19日)在推特突然發文:「你能不能幫我打你的朋友,這樣我以後可以專心打你?(Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later?)」

劉欣這段文字被視為是意圖暗酸美國,似乎也曝光中國為何不加入西方對俄制裁的疑慮。

對此,前英國倫敦市經濟與商業政策署署長、目前在中國人民大學重陽金融研究院擔任研究員的羅思義(John Ross)就表示,美國希望中國也跟進對俄國制裁,這樣美國不僅可以削弱俄羅斯,之後還能轉身攻擊一個更加孤立的中國;中國外交部軍控司官方微博「戰略安全與軍控在線」 19日也轉發劉欣的推文,還附和說「真相了」。

Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later? — CGTN LIU Xin 刘欣 (@LiuXininBeijing) March 19, 2022

