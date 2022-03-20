原因曝光！北京不跟進制裁俄羅斯 中官媒主播推文洩端倪...

中官媒主播疑意外曝光為何北京劇絕參與西方對俄制裁的原因，引發熱議。（圖翻攝自劉欣推特）

2022/03/20 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國始終未明確表態，以美國為首的西方國家紛呼籲中國停止支持俄羅斯，對俄經援或軍援。就在此時，中國官媒一名記者在推特上的推文，疑似意外曝光為何北京拒絕參與西方制裁俄羅斯的原因，引發熱議。

自烏俄戰爭爆發，中國一直被視為能左右俄國決定的重要角色，美國總統拜登18日更與中國國家主席習近平視訊通話，描述中國向俄國提供物資將會造成的影響與後果，希望中方不要私底下對俄伸援。沒想到中官媒《央視》旗下《中國環球電視網》主播劉欣昨天（19日）在推特突然發文：「你能不能幫我打你的朋友，這樣我以後可以專心打你？（Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later？）」

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劉欣這段文字被視為是意圖暗酸美國，似乎也曝光中國為何不加入西方對俄制裁的疑慮。

對此，前英國倫敦市經濟與商業政策署署長、目前在中國人民大學重陽金融研究院擔任研究員的羅思義（John Ross）就表示，美國希望中國也跟進對俄國制裁，這樣美國不僅可以削弱俄羅斯，之後還能轉身攻擊一個更加孤立的中國；中國外交部軍控司官方微博「戰略安全與軍控在線」 19日也轉發劉欣的推文，還附和說「真相了」。

Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later? — CGTN LIU Xin 刘欣 （@LiuXininBeijing） March 19, 2022

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