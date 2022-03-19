凡尼亞舅舅取代麥當勞 俄恐掀搶奪出走外企智財風潮

在麥當勞加入國際制裁撤出俄羅斯後，俄國首都莫斯科一處購物商場內的麥當勞分店16日已停業。（圖取自俄國聯邦工業產權機構、歐新社、法新社；本報合成）

2022/03/19 19:56

〔編譯張沛元／綜合報導〕就在進軍俄羅斯30年的全球速食連鎖業龍頭麥當勞關閉在俄國的所有分店後，俄羅斯當地至少已有3起企圖搶佔麥當勞智慧財產的商標申請案，分別是與俄國劇作家契訶夫（Anton Chekhov）作品同名的「凡尼亞舅舅」（Uncle Vanya）、以斯拉夫語西里爾字母拼寫的麥當勞（Макдональдс），與麥當勞在俄羅斯的通稱「麥克鴨」（Макдак，McDuck），其中「凡尼亞舅舅」甚至還企圖註冊一個與麥當勞黃金拱門神似的標誌。

「葛本智慧財產」（Gerben Intellectual Property）創辦人、美國商標律師葛本（Josh Gerben）說，申請註冊「凡尼亞舅舅」的律師事務所，可能只是代人遞案，但也可能是惡意搶註冊商標，然後將之轉賣給想成為俄版麥當勞的業者；申請者可能受到俄國國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）稍早嗆麥當勞出走時宣稱吃不到麥當勞就吃「凡尼亞舅舅」的啟發，覺得註冊「凡尼亞舅舅」這主意不錯。

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外企在俄羅斯的智財恐遭侵佔看似荒誕，但卻愈來愈有可能成真；俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）日前揚言，將把包括麥當勞在內的諸多因烏克蘭戰爭而出走的外企遺留的資產收歸國有。事實上，政府當局在戰時凍結海外資產過去曾有先例，美國在第一次與第二次世界大戰時，就曾接管包括德國與日本企業在內的「敵人擁有」的在美資產，遑論俄羅斯本就有侵犯版權與仿冒商標的黑歷史，迄今仍名列美國商務部國貿管理局的優先觀察名單。

隨著俄羅斯經濟部據報揚言暫停商標與專利權、俄國政府頒令稱不會對盜用來自不友俄國家的企業的專利開罰，以及俄國法庭日前裁定使用英國動畫「佩佩豬」（Peppa Pig）商標免罰（理由之一是美國及其附隨外國對俄羅斯有不友善行為），外企智財在俄羅斯遭竊的憂慮便逐漸升高。葛本說，佩佩豬判決之所以受到矚目，在於該判決發出一個信號，即俄羅斯的法庭可能奉命開始允許盜版以及侵犯外企智產。

在麥當勞加入國際制裁撤出俄羅斯後，俄國首都莫斯科一處購物商場內的麥當勞分店16日已停業。（法新社）

申請商標註冊的「凡尼亞舅舅」的標誌，有如一個側倒的麥當勞黃金拱門。（圖擷取自俄國聯邦工業產權機構）

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