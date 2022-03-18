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    拜習通話 習以「危機」稱俄國侵烏：衝突對抗不利任何人

    美國總統拜登與中國領導人習近平今天就俄國入侵烏克蘭進行視訊會談，圖為兩人去年11月15日視訊會談的畫面。（美聯社檔案照）

    美國總統拜登與中國領導人習近平今天就俄國入侵烏克蘭進行視訊會談，圖為兩人去年11月15日視訊會談的畫面。（美聯社檔案照）

    2022/03/18 22:34

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登18日與中國領導人習近平視訊通話，習近平在會談中說，國家關係不能走到「兵戎相向」，衝突、對抗不符合任何人的利益。在兩人通話前，美國國務卿布林肯挑明警告北京，若在俄羅斯侵略烏克蘭行動上，提供俄國軍事援助，將受到美國懲罰。

    習近平在18日與拜登的視訊會談中，以「危機」而非「戰爭」指稱俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動。根據中國官方媒體報導，習近平向拜登說，烏克蘭「危機」非中國所願意看到的，有關事態再次表明，「國家關係不能走到兵戎相向這一步」，衝突、對抗不符合任何人的利益，和平、安全是國際社會最應珍惜的財富。

    他說，中、美兩國身為聯合國安理會常任理事國以及世界前兩大經濟體，「我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界和平與安寧做出努力」。

    拜登與習近平通話，時值美國力圖阻止中國更深度介入俄國侵烏行動，而北京正努力展現亟欲協助防範這場危機再惡化，卻仍不放棄與莫斯科結盟的立場。

    布林肯17日表示，「我們擔心，他們在考慮直接援助俄羅斯軍備，用於烏克蘭」；拜登「將表明，中國將為其採取任何行動支持俄羅斯侵略，承擔責任，我們會毫不遲疑令其付出代價」。

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