拜習通話 習以「危機」稱俄國侵烏：衝突對抗不利任何人
2022/03/18 22:34
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登18日與中國領導人習近平視訊通話，習近平在會談中說，國家關係不能走到「兵戎相向」，衝突、對抗不符合任何人的利益。在兩人通話前，美國國務卿布林肯挑明警告北京，若在俄羅斯侵略烏克蘭行動上，提供俄國軍事援助，將受到美國懲罰。
習近平在18日與拜登的視訊會談中，以「危機」而非「戰爭」指稱俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動。根據中國官方媒體報導，習近平向拜登說，烏克蘭「危機」非中國所願意看到的，有關事態再次表明，「國家關係不能走到兵戎相向這一步」，衝突、對抗不符合任何人的利益，和平、安全是國際社會最應珍惜的財富。
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他說，中、美兩國身為聯合國安理會常任理事國以及世界前兩大經濟體，「我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界和平與安寧做出努力」。
拜登與習近平通話，時值美國力圖阻止中國更深度介入俄國侵烏行動，而北京正努力展現亟欲協助防範這場危機再惡化，卻仍不放棄與莫斯科結盟的立場。
布林肯17日表示，「我們擔心，他們在考慮直接援助俄羅斯軍備，用於烏克蘭」；拜登「將表明，中國將為其採取任何行動支持俄羅斯侵略，承擔責任，我們會毫不遲疑令其付出代價」。