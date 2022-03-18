俄羅斯承認遭「空前」駭客攻擊 政府官網被改鼓勵軍隊叛逃

駭客攻擊示意圖。（路透檔案照）

2022/03/18 21:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯政府17日承認，俄國政府網站、國營媒體正面臨「空前的」駭客攻擊，攻擊威力是過去所見過的2到3倍，促使當局過濾來自境外的網路流量。

《華盛頓郵報》17日報導，俄羅斯數位發展與通訊部發表聲明，這些駭客攻擊的強度至少是過去所見任何攻擊的2倍；聲明說，「我們正紀錄到對政府機關網站史無前例的攻擊」，「若他們過去最高攻擊力道達到500GB，現在就是高達1TB，這是之前有紀錄的最嚴重網路攻擊的2到3倍強。」

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該部未詳述實施了什麼過濾網路流量措施，但是過去這類情況通常表示禁止外國使用者連上俄國政府網站。

俄羅斯緊急事務部網站16日傍晚遭駭客入侵，更改網頁內容，尤其引人注意的是，改掉該部熱線號碼，換成讓俄國士兵可表達叛逃意願的號碼，並該專線取名為「活著從烏克蘭回來」；官網首頁的最新消息，被改成「不要相信俄羅斯媒體，他們在撒謊」，以及一個提供「烏克蘭戰爭完整訊息」的連結。

同一天，俄羅斯數十個司法機關官網，也被入侵加上針對烏國戰爭羞辱總統普廷和俄國的內容。

上月通訊部曾表示，俄國主要政府機關服務入口網站Gosuslugi，受到超過50次的「阻斷服務攻擊」（DOS），3月初也傳出文化部、聯邦監獄管理局和網路主管機關「聯邦通訊、資訊技術和大眾傳播媒體監督局」（Roskomnadzor）網站遭駭客入侵。

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