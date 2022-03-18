為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯承認遭「空前」駭客攻擊 政府官網被改鼓勵軍隊叛逃

    駭客攻擊示意圖。（路透檔案照）

    駭客攻擊示意圖。（路透檔案照）

    2022/03/18 21:44

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯政府17日承認，俄國政府網站、國營媒體正面臨「空前的」駭客攻擊，攻擊威力是過去所見過的2到3倍，促使當局過濾來自境外的網路流量。

    《華盛頓郵報》17日報導，俄羅斯數位發展與通訊部發表聲明，這些駭客攻擊的強度至少是過去所見任何攻擊的2倍；聲明說，「我們正紀錄到對政府機關網站史無前例的攻擊」，「若他們過去最高攻擊力道達到500GB，現在就是高達1TB，這是之前有紀錄的最嚴重網路攻擊的2到3倍強。」

    該部未詳述實施了什麼過濾網路流量措施，但是過去這類情況通常表示禁止外國使用者連上俄國政府網站。

    俄羅斯緊急事務部網站16日傍晚遭駭客入侵，更改網頁內容，尤其引人注意的是，改掉該部熱線號碼，換成讓俄國士兵可表達叛逃意願的號碼，並該專線取名為「活著從烏克蘭回來」；官網首頁的最新消息，被改成「不要相信俄羅斯媒體，他們在撒謊」，以及一個提供「烏克蘭戰爭完整訊息」的連結。

    同一天，俄羅斯數十個司法機關官網，也被入侵加上針對烏國戰爭羞辱總統普廷和俄國的內容。

    上月通訊部曾表示，俄國主要政府機關服務入口網站Gosuslugi，受到超過50次的「阻斷服務攻擊」（DOS），3月初也傳出文化部、聯邦監獄管理局和網路主管機關「聯邦通訊、資訊技術和大眾傳播媒體監督局」（Roskomnadzor）網站遭駭客入侵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謠言終結站》俄軍攻破基輔市中心？查核平台：與事實不符
    2022/03/18 21:23

    謠言終結站》俄軍攻破基輔市中心？查核平台：與事實不符
    普廷提停戰條件 華郵：各退一步並非不可能
    2022/03/18 21:07

    普廷提停戰條件 華郵：各退一步並非不可能

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    俄空降部隊精英指揮官陣亡 烏克蘭公布逾1.4萬俄軍陣亡（不斷更新）
    2022/03/18 21:02

    俄空降部隊精英指揮官陣亡 烏克蘭公布逾1.4萬俄軍陣亡（不斷更新）
    害慘飢童！烏供應鍊遭俄截斷 WFP每月多花20億買糧食
    2022/03/18 20:49

    害慘飢童！烏供應鍊遭俄截斷 WFP每月多花20億買糧食

    高熱量蛋白 營養加分也能很清爽
    魔高一丈？ 俄駭客組織宣稱反殺「匿名者」
    2022/03/02 15:59

    魔高一丈？ 俄駭客組織宣稱反殺「匿名者」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播