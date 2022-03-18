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    義大利眾議院壓倒性通過友台議案 連「親共政黨」都贊成

    義大利眾議院16日以387票贊成、19票反對的票數，通過友台議案，要求義大利政府和盟國重新檢視印太戰略，確立對台政策，值得注意的是，連親共的五星運動黨也投下贊成票。（歐新社）

    義大利眾議院16日以387票贊成、19票反對的票數，通過友台議案，要求義大利政府和盟國重新檢視印太戰略，確立對台政策，值得注意的是，連親共的五星運動黨也投下贊成票。（歐新社）

    2022/03/18 12:44

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利眾議院16日以387票贊成、19票反對的票數，通過友台議案，要求義大利政府和盟國重新檢視印太戰略，確立對台政策，值得注意的是，連親共的五星運動黨也投下贊成票。

    該案為處理烏克蘭危機法案的附屬議案，由義大利眾議院外交委員會副主席弗門提尼（Paolo Formentini）提出。

    弗門提尼強調，在俄侵烏造成國際情勢動盪的狀況下，中國可能對台採取行動，因此要求義大利和北約、歐盟等盟國，重新檢視並確立印太戰略以及對台政策；該議案最後以387票贊成、19票反對以及11票棄權的壓倒性結果通過。

    弗門提尼事後接受義大利電台《Radio Radicale》訪問時表示，台灣實為民主國家，晶片產業領跑全球，卻受中國武統威脅，因此他認為應給予我國支持；他也強調，該議案獲執政聯盟五黨和在野黨的跨黨派支持，實際上具備重要意義。

    弗門提尼曾多次表達挺台立場，在義大利眾議院去年舉行的「全球合作對抗2019冠狀病毒」聽證會上，他曾公開質問世衛秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward），台灣防疫出色，為何卻被排除在世衛大門外？讓艾沃德一改避談態度，稱讚台灣。

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