這次栽了！曾參與多項戰役 俄空降部隊「精英」指揮官陣亡
2022/03/18 11:28
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，卻出現多項後勤問題，軍隊指揮官頻頻喪命，稍早烏克蘭軍方再宣布，擊殺參與多項戰役的俄國空降部隊「精英」指揮官蘇哈列夫（Sergey Sukharev）。
烏克蘭部隊軍官斯特凡（Anatoliy Shtefan）表示，烏軍已經消滅了俄國空降部隊「精英」指揮官蘇哈列夫，「他在訓練中迷路，但『正確的回家』了」。
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日前俄軍第12獨立近衛工兵旅指揮官波羅亞上校（Serhiy Porohnya）被擊殺，斯特凡也用了同樣的說法。
蘇哈列夫是駐科斯特羅馬的「近衛第105空降師」下轄傘降團指揮官，曾參與車臣戰爭以及伊洛瓦斯克戰役等多項戰役。
Командир Костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев.— Анатолій Штефан （Штірліц） （@Shtirlitz53） March 17, 2022
Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернувся до дому.
Слава Нації ????????
Смерть ворогам????
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