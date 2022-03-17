挑戰北約紅線 俄無人機頻闖入烏克蘭鄰國空域

俄羅斯偵察無人機頻頻進入北約領空，北約秘書長史托騰伯格表示，無武裝無人機並不算武裝攻擊。（法新社、美聯社、歐新社；本報合成）

2022/03/17 19:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰事進入第3週，近日接連傳出俄羅斯無人機進入烏克蘭附近的克羅埃西亞、羅馬尼亞，甚至可能也包括波蘭等國領空，《華爾街日報》16日指出，這些跡象愈加顯示俄國在測試北大西洋公約組織（NATO）的紅線和該聯盟支持烏克蘭反抗俄國入侵的程度。

烏克蘭軍方15日表示，擊落一架越界進入波蘭領空後返回的俄羅斯無人機。俄方未評論此事，但是本週稍早，另一架被懷疑也是俄國軍方的無人機，墜毀在羅馬尼亞；更早之前，10日另一架俄軍無人機墜毀在克羅埃西亞首都，途中經過羅馬尼亞、匈牙利等北約國家領空。

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這些事件正值北約和美國正在烏國附近加強部署，高度戒備戰事外溢。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）15日說，「北約正「非常密切」監測北約周邊空域和邊界，北約軍事指揮官也與俄軍指揮官有聯絡管道，協助預防事故和意外，以及防範這類情事發生後情況失控。波蘭、羅馬尼亞對無人機闖入領空事件的回應都相當謹慎，僅表示正在注意情況，採取必要措施確保國家安全。

烏國軍方指出，該架自波蘭返回的俄國無人機，當時顯然在偵察烏國一處靠近波蘭邊界的軍事訓練中心。烏國所指即是13日遭俄軍飛彈攻擊的西部亞沃利夫（Yavoriv）「國際維和與安全中心」。華爾街日報引述一名西方情報高層官員說法，根據所見的可靠資訊，俄國無人機正增加在烏國邊境偵察的頻率；在羅馬尼亞墜毀的無人機，顯示俄羅斯正企圖在烏克蘭極西部偵察。

若是俄軍無人機進入北約領空，或許是在測試北約的防空能力，但是也可能是因操作不當或導航問題。一名西方外交高層說，尚無跡象顯示，俄方設法蓄意在北約境內挑起事端。

這名外交高官說，偵察無人機進入北約領空並不算武裝攻擊。不過，《華爾街日報》指出，間諜無人機或許在定義俄羅斯怎樣才算越過北約紅線上，格外構成挑戰。這些無人機通常未武裝，也沒有構成直接的致命威脅，但是無人機收集到的情資可作為策劃攻擊行動的工具。

史托騰伯格說，北約相信這些無人機並未武裝，但是此事凸顯「有發生事端的風險增加，因此需要極為警覺」。

此外，防禦無人機入侵、即使是相對不先進的機種，也是個挑戰。北約防空系統是針對擊落戰鬥機、轟炸機，或者彈道飛彈，而非飛行速度相對低、低空域的無人機。

俄羅斯偵察無人機頻頻進入北約領空，北約秘書長史托騰伯格表示，無武裝無人機並不算武裝攻擊。（美聯社）

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