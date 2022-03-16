籲拜登成「和平領導者」！澤倫斯基美國會演說 全場起立致敬

澤倫斯基16日在美國會發表演講，獲全場起立鼓掌。（歐新社）

2022/03/16 22:37

首次上稿 22:11

更新時間 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天（16日）透過視訊在美國國會（US Congress）發表演說，再次贏得全場國會議員起立鼓掌致敬。

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綜合外媒報導，目前人在基輔與人民死守祖國的澤倫斯基，16日透過視訊方式在美國會發表演講，提到二戰時期的美國珍珠港事件及2001年發生的911攻擊事件，表示當年這些憾事因為沒人預料到所以發生了，但今天類似的恐怖攻擊天天在烏克蘭上演，包括美國在內等國家應該幫助烏克蘭阻止俄軍暴行。

再度呼籲設立禁航區

澤倫斯基直言，烏克蘭正遭遇二戰後最慘烈的戰爭，俄羅斯正把烏克蘭變成死亡地獄，他再次重申，美國應該在烏克蘭上空設立禁航區（（no-fly zone），不然就是再提供更多防禦系統，協助烏克蘭對抗俄國。

澤倫斯基在演說最後，特地用英文直接向美國總統拜登（Joe Biden）喊話，「既然美國想當世界領袖，這就意味著美國必須成為和平的領袖，而你作為世界領袖的領導者，就請你引領大家走向和平。」

在演講結束後，美國會兩黨（民主黨、共和黨）參眾議員全部起立鼓掌，向這名勇敢的國家領導人致敬。此前澤倫斯基已在歐盟、英國和加拿大議會發表演說，都受到全場起立熱烈掌聲致敬。

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