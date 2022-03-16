要人民「放下武器」？駭客入侵烏國電視 澤倫斯基霸氣喊這句！
〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯侵略烏克蘭以來，俄方便頻釋假消息稱烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）拋棄人民出逃，而今疑似又有俄國駭客直接入侵烏國電視台，在轉播新聞時突然出現「澤倫斯基要求人民放下武器」的訊息，澤倫斯基本人沒多久就跳出來駁斥，霸氣表示「我只會叫俄軍放下武器」！
根據《CNN》報導，烏克蘭新聞頻道24（Ukraine 24 ）近日在轉播新聞時，底下的新聞跑馬燈突然出現「總統呼籲他的人民放下武器」、「澤倫斯基準備投降」等訊息，在網上引發熱議，各界普遍認為是俄國駭客搞鬼。
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而今天（16日）澤倫斯基也跳出來駁斥假消息，怒斥入侵烏電視台散播虛假訊息是「幼稚的挑釁」，「我只會要求俄羅斯軍方放下武器並撤軍，我們會持續捍衛自己的家園和孩子的未來。在我們取得勝利之前，我們才不會放下武器！」
上月24日俄軍大舉入侵烏國，雙方不只軍事對抗，在資訊戰上也打得火熱。早前俄方就放出消息稱澤倫斯基背棄人民逃離基輔，沒多久澤倫斯基就自拍影片證明自己堅守在首都，打臉俄國假消息。
❗️ Russian hybrid warfare in action. Ukraine 24 TV channel was hacked: the news ticker started displaying President Zelenskyy's fake "capitulation" address. @ZelenskyyUa has already refuted the fake, stating the only people he can offer to lay down arms is the Russian troops. pic.twitter.com/MaZjk2hGzA— Stratcom Centre UA （@StratcomCentre） March 16, 2022