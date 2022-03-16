要人民「放下武器」？駭客入侵烏國電視 澤倫斯基霸氣喊這句！

近日疑有俄國駭客入侵烏國電視台散播烏總統要求人民放下武器的假消息，澤倫斯基本人出面駁斥。（法新社）

2022/03/16 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯侵略烏克蘭以來，俄方便頻釋假消息稱烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）拋棄人民出逃，而今疑似又有俄國駭客直接入侵烏國電視台，在轉播新聞時突然出現「澤倫斯基要求人民放下武器」的訊息，澤倫斯基本人沒多久就跳出來駁斥，霸氣表示「我只會叫俄軍放下武器」！

根據《CNN》報導，烏克蘭新聞頻道24（Ukraine 24 ）近日在轉播新聞時，底下的新聞跑馬燈突然出現「總統呼籲他的人民放下武器」、「澤倫斯基準備投降」等訊息，在網上引發熱議，各界普遍認為是俄國駭客搞鬼。

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而今天（16日）澤倫斯基也跳出來駁斥假消息，怒斥入侵烏電視台散播虛假訊息是「幼稚的挑釁」，「我只會要求俄羅斯軍方放下武器並撤軍，我們會持續捍衛自己的家園和孩子的未來。在我們取得勝利之前，我們才不會放下武器！」

上月24日俄軍大舉入侵烏國，雙方不只軍事對抗，在資訊戰上也打得火熱。早前俄方就放出消息稱澤倫斯基背棄人民逃離基輔，沒多久澤倫斯基就自拍影片證明自己堅守在首都，打臉俄國假消息。

❗️ Russian hybrid warfare in action. Ukraine 24 TV channel was hacked: the news ticker started displaying President Zelenskyy's fake "capitulation" address. @ZelenskyyUa has already refuted the fake, stating the only people he can offer to lay down arms is the Russian troops. pic.twitter.com/MaZjk2hGzA — Stratcom Centre UA （@StratcomCentre） March 16, 2022

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