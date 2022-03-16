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    「俄羅斯敗象己露」3理由 矢板明夫：普廷開始考慮體面收場

    矢板明夫認為俄羅斯敗象已露，並點出三個理由。（資料照）

    矢板明夫認為俄羅斯敗象已露，並點出三個理由。（資料照）

    2022/03/16 21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰事邁入第三週，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）15日上午以歐盟代表身分搭火車來到烏克蘭首都基輔，以行動表達歐盟對烏克蘭的支持。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，看到這則新聞，俄羅斯敗象已經顯露，並提出3個理由。

    矢板明夫在臉書表示，首先，從安全方面解讀，對任何國家來說，政府首腦的安全是大事，這三個北約國家的總理出發之前一定做了非常全面的安全評估，做出了「不會出問題」的結論，「也就是說，現在烏克蘭不但可以有效控制基輔市內的局面，也可以保證前往基輔的鐵路沿線的安全，而且還有情報不會被洩漏的自信。證明俄羅斯軍隊雖然打了三個星期，至今還沒有掌握到戰場的主動權。」

    矢板明夫說，第二，從政治方面解讀，政治人物的所有的行動都有目的，都會先考慮後果，三位總理訪問基輔之後，如果在短期間出現基輔城破丶澤倫斯基被捕或被殺害的情況出現，將對他們的聲望造成嚴重打擊，如此一來他們這次訪烏不但無功，還會被批評「見死不救」丶「冒險蹭熱度」，得不償失，「所以我認為，他們已經根據北約的內部情報，評估出『烏克蘭不但不會失敗、而且戰局會越來越有利』的結論。」

    第三點是對今後輿論的解讀，他指出，這三個國家和烏克蘭同樣都曾屬於社會主義陣營，對烏克蘭比較同情，他們的高調訪烏，正式把北約帶入俄烏戰爭，支持烏克蘭的各國民眾，在給他們三個人鼓掌的同時，也會加大給北約其他國家壓力，下週拜登要拜訪歐洲，一定會大幅增加支持烏克蘭的力度；而在俄羅斯方面，各國的經濟制裁的效果日愈明顯，白俄羅斯、中國等幾個好友還在觀望，雙方實力此消彼長，局勢應該會愈來愈對烏克蘭有利。

    矢板明夫認為，俄羅斯縱使還有大量精兵沒有投入戰事，戰局也已經難以扭轉，「打到今天，俄羅斯軍的士氣早已低落，飛彈已經快打完，今後即使精兵能夠進入戰場，『補給不通暢』丶『沒有制空權』這兩大問題，依然沒辦法解決，所以不可能對戰局帶來巨大的改變。我想，此刻的普廷，應該已經開始考慮如何體面收場的問題了。」

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