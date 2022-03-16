俄官媒編輯反戰遭訊問逾14小時 恐被控散布假新聞關15年

俄國官媒一名編輯奧斯雅尼可娃（見圖）14日闖入新聞攝影棚高舉反戰標語，並因此被官方逮捕，她事後表示被捕後遭訊問超過14小時，實際上有長達2天沒有睡覺。（法新社）

2022/03/16 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯大舉入侵烏克蘭引爆國內反戰浪潮，俄國官媒一名編輯14日更闖入新聞攝影棚高舉反戰標語，外媒消息傳出，該名編輯恐被依「散布俄軍假新聞」起訴，若罪名成立將面臨最重15年刑期。

據外媒報導，俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）一名女性編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），14日闖入正在直播新聞的攝影棚，並在主播後方高舉「不要戰爭」、「不要相信政府宣傳，他們在騙你」等反戰標語，雖然數秒後電視台就將畫面切斷，奧斯雅尼可娃也隨即遭到逮捕，但畫面已播放出去，並引發外界高度關注。

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報導指出，之後奧斯雅尼可娃被法院判藐視抗議法罪名成立，並在開罰3萬盧布（280美元）後將她釋放。奧斯雅尼可娃在出庭後表示，她被逮捕後遭訊問超過14小時，實際上有長達2天沒有睡覺，官方一開始甚至拒絕讓她尋求法律幫助。

奧斯雅尼可娃也提到，她會站出來表達反戰立場，是因為她不喜歡俄羅斯展開入侵，並直言「這真的太可怕了」，她在法庭上也表示，她堅信俄羅斯正在犯罪。外媒報導提到，1978年出生的她，父親是烏克蘭人，母親則是俄羅斯人，她在表達反戰立場時也表示，雙方從來都不是敵人。

俄媒「塔斯社」（TASS）也引述執法單位消息人士指出，目前調查當局正在研商，是否可以用剛通過的新法懲罰她。據指該法為針對散布俄軍假消息的人，可給予不同長度的刑期和罰款，其中針對報導關於俄軍「假消息」的人，最長恐被關押15年。

俄國官媒一名編輯奧斯雅尼可娃（見圖）14日闖入新聞攝影棚高舉反戰標語，引發外界高度關注。（法新社）

奧斯雅尼可娃也提到，她會站出來表達反戰立場，是因為她不喜歡俄羅斯展開入侵，並直言「這真的太可怕了」。（法新社）

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