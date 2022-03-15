俄官媒失蹤反戰員工找到了！ 律師PO合照曝「在莫斯科法庭」受審

律師加辛斯基PO與奧賽亞尼科娃的合照，表示已經找到本人。（圖翻攝自推特、路透；本報合成）

2022/03/15 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭不僅引發國際譴責，俄國社會也爆發多起反戰示威，近日俄國營電視台更有員工衝入轉播高舉反戰標語，之後該名員工下落成謎，讓外界相當擔心。不過稍早有消息指已經找到這名勇者，宣稱目前她正與律師待在一起。

根據《CNN》 報導，俄國自入侵烏克蘭，對內嚴加管制言論，至今已有上萬名反戰示威者被捕，多家反對派媒體被迫關閉，但該國不滿聲浪反而越演越烈。本週一俄國營電視台「第一頻道」在轉播新聞時，一名女子忽然衝入攝影棚，在背後高舉寫有「他們說的都是謊言」、「不要戰爭」、「俄國人反對戰爭」等字句的標語。

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據悉，該名女子名為奧賽亞尼科娃（Marina Ovsyannikova），是該電視台的編輯之一，有傳聞稱目前她恐遭俄警方監禁，下落成謎，讓外界相當擔心。

不過奧賽亞尼科娃的律師加辛斯基（Anton Gashinsky）15日向CNN證實，他們已經順利找到奧賽亞尼科娃，她正在莫斯科法庭上。今天下午，加辛斯基也在通訊軟體Telegram上發布與奧賽亞尼科娃的合照。

俄國營電視台「第一頻道」14日在轉播新聞時，奧賽亞尼科娃衝入高舉反戰標語。（路透）

律師加辛斯基PO與奧賽亞尼科娃的合照，表示已經找到本人。（圖翻攝自推特）

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