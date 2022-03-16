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    俄國官媒編輯超猛 闖進新聞直播反戰

    舉反戰標語女子奧斯雅尼可。（路透）

    舉反戰標語女子奧斯雅尼可。（路透）

    2022/03/16 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）一名編輯，14日闖入新聞直播攝影棚，高舉俄、英文標語「不要戰爭」、「不要相信政府宣傳，他們在騙你」，譴責俄國侵略烏克蘭。電視台數秒後將畫面切斷，但這場抗議行動已經播放出去。

    據稱該名抗議女子名為奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova，），事後已被逮捕，可能面臨最高15年徒刑。烏克蘭總統澤倫斯基14日特別讚揚該名女子。

    俄羅斯國營電視台「第一頻道」員工闖入新聞直播攝影棚高舉「不要戰爭」標語。（路透）

    俄羅斯國營電視台「第一頻道」員工闖入新聞直播攝影棚高舉「不要戰爭」標語。（路透）

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