採訪烏克蘭戰事遇襲 《福斯新聞》2記者喪生

《福斯新聞》攝影記者札克塞夫斯基（Pierre Zakrzewski，左一）和烏克蘭記者庫夫希諾娃（Oleksandra "Sasha" Kuvshynova，右二）在烏克蘭遇襲喪生。（路透）

2022/03/16 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕《福斯新聞》（Fox News）15日表示，攝影記者札克塞夫斯基（Pierre Zakrzewski）和烏克蘭記者庫夫希諾娃（Oleksandra "Sasha" Kuvshynova）在烏克蘭採訪戰事時，乘坐的車輛被砲火襲擊，2人均喪生。

《福斯新聞》執行長史考特（Suzanne Scott）在給員工的聲明中說，55歲的札克塞夫斯基與同事霍爾（Benjamin Hall）當時在基輔附近遭到襲擊，札克塞夫斯基喪生，霍爾目前在醫院治療。

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札克塞夫斯基是一位資深的戰地攝影師，曾為《福斯新聞》報導過多次國際衝突，包括伊拉克、阿富汗和敘利亞。他是愛爾蘭人，原本派駐倫敦，但自2月即到烏克蘭工作。史考特說，「札克塞夫斯基是個資深且專業的攝影記者，他作為記者的熱情和才華是無庸置疑的。」

史考特在第2份聲明中說，24歲的庫夫希諾娃是烏克蘭人，擔任《福斯新聞》的顧問，幫助公司的工作人員在基輔及周邊地區移動，同時收集訊息並與消息來源。史考特說，「她非常有才華，花了數週時間與我們的團隊在當地合作，日以繼夜工作，以確保全世界都知道她的國家正在發生什麼事。」

在俄烏衝突近3週的戰鬥中，至少有4名記者喪生。

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In yesterday's attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman - Oleksandra Kuvshinova - Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

May her memory be a blessing pic.twitter.com/QGzqV3Fy5D — Yonat Friling （Frühling） （@Foxyonat） March 15, 2022

55歲的札克塞夫斯基是一位資深的戰地攝影師，曾為《福斯新聞》報導過多次國際衝突。（路透）

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