採訪烏克蘭戰事遇襲 《福斯新聞》2記者喪生

2022/03/16 07:01

〔即時新聞/綜合報導〕《福斯新聞》(Fox News)15日表示,攝影記者札克塞夫斯基(Pierre Zakrzewski)和烏克蘭記者庫夫希諾娃(Oleksandra "Sasha" Kuvshynova)在烏克蘭採訪戰事時,乘坐的車輛被砲火襲擊,2人均喪生。

《福斯新聞》執行長史考特(Suzanne Scott)在給員工的聲明中說,55歲的札克塞夫斯基與同事霍爾(Benjamin Hall)當時在基輔附近遭到襲擊,札克塞夫斯基喪生,霍爾目前在醫院治療。

請繼續往下閱讀...

札克塞夫斯基是一位資深的戰地攝影師,曾為《福斯新聞》報導過多次國際衝突,包括伊拉克、阿富汗和敘利亞。他是愛爾蘭人,原本派駐倫敦,但自2月即到烏克蘭工作。史考特說,「札克塞夫斯基是個資深且專業的攝影記者,他作為記者的熱情和才華是無庸置疑的。」

史考特在第2份聲明中說,24歲的庫夫希諾娃是烏克蘭人,擔任《福斯新聞》的顧問,幫助公司的工作人員在基輔及周邊地區移動,同時收集訊息並與消息來源。史考特說,「她非常有才華,花了數週時間與我們的團隊在當地合作,日以繼夜工作,以確保全世界都知道她的國家正在發生什麼事。」

在俄烏衝突近3週的戰鬥中,至少有4名記者喪生。

In yesterday's attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman - Oleksandra Kuvshinova - Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

May her memory be a blessing pic.twitter.com/QGzqV3Fy5D