英首相：西方8年前犯大錯 終結普廷勒索須斷俄油氣癮

英國首相強森表示，終結西方對俄羅斯石油、天然氣的依賴，是終結克里姆林宮「不斷勒索」、「霸凌」的關鍵。（路透）

2022/03/15 23:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國首相強森14日投書英國《電訊報》，表示西方讓俄羅斯總統普廷從2014年吞併烏克蘭克里米亞「脫身」，未受到懲罰，犯下了「嚴重錯誤」；他同時指出，終結西方對俄羅斯石油、天然氣的依賴，是終結克里姆林宮「不斷勒索」、「霸凌」的關鍵。

根據英國廣播公司（BBC）新聞網、衛報15日報導，強森在這篇投書中說，「2014年普廷首度侵略烏克蘭，西方犯下個嚴重錯誤，這名俄羅斯領導人犯下暴力侵略的罪行，並且奪走一個主權國家的一大塊領土，而我們沒有讓他為此受到懲罰」。

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他把普廷比為毒販，讓西方國家對俄羅斯供應油氣「上癮」，力促歐洲國家「擺脫這個癮頭」。文中寫道，「假如我們要挺身對抗普廷的霸凌，若我們要免於像許多西方國家很令人難過地已經經歷過的那樣被普廷勒索，我們就得擺脫俄羅斯的石油，這是關鍵。」

英國政府將在今年底前逐步停止自俄羅斯進口石油，強森15日將赴沙烏地阿拉伯和波斯灣訪問，將會商增加油氣產量，來彌補因為減少自俄進口所產生的缺口。

強森在投書中強調並未放棄零碳排的目標，並指可再生能源是擺脫對俄羅斯能源依賴的「最快和最便宜的道路」。他說，普廷「或許控制著油氣，但是他無法阻擋北海的風」。

他也批評俄軍部隊在烏克蘭的殘暴，「相當令人難以置信」，那些不分青紅皂白攻擊平民、轟炸多座城市，是歐洲大陸80年來僅見。

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