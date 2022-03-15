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    英國祭出新制裁 俄國防部長、克宮發言人皆在列

    英國將對克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）施行經濟制裁。（路透）

    英國將對克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）施行經濟制裁。（路透）

    2022/03/15 22:44

    〔即時新聞／綜合報導〕英國外交部今（15）日表示，英國最新的一輪制裁將會針對擁有近1000億英鎊（約合新台幣3.7兆元）淨值的俄羅斯菁英階層，對象包括俄羅斯最知名的兩位發言人，克里姆林宮的佩斯科夫（Dmitry Peskov）與俄羅斯外交部的扎哈羅娃（Maria Zakharova）。

    《路透》報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在聲明中指出，「在打擊俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）最親密的關係者上，我們的制裁手段更進一步且更為迅速，從那群大寡頭，到他的總理，還有替他傳播謊言與錯誤資訊的宣傳者。」

    英國外交部也指出，1000億英鎊淨值的來源根據是富比士（Forbes）的估計。

    另據英國廣播公司（BBC）指出，本次多達370個俄羅斯人物或實體公司被英國制裁，除了佩斯科夫與扎哈羅娃，還有俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、「今日俄羅斯」（RT）的主編希蒙尼揚（Margarita Simonyan）。

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