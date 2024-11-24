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    雪橇犬大屠殺！ 加拿大政府道歉並賠償因紐特人10億

    雪橇犬是因紐特文化和狩獵傳統不可或缺的一部分，牠們能協助人們在加拿大北部廣闊的冰凍地區快速移動，也是獵捕海豹和馴鹿的重要工具。（路透資料照）

    雪橇犬是因紐特文化和狩獵傳統不可或缺的一部分，牠們能協助人們在加拿大北部廣闊的冰凍地區快速移動，也是獵捕海豹和馴鹿的重要工具。（路透資料照）

    2024/11/24 15:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大政府23日正式向魁北克北部努納維克地區（Nunavik）的因紐特人（Inuit）道歉，承認1950至1960年代實施的雪橇犬（又稱加拿大愛斯基摩犬）大規模撲殺政策，對當地社群造成深遠傷害。這項政策由加拿大皇家騎警及其他政府部門執行，直接削弱了因紐特人的狩獵能力與文化根基。

    外媒《路透》報導，加拿大原住民關係部長阿南達桑加里（Gary Anandasangaree）在坎吉蘇朱阿克村（Kangiqsujuaq）代表政府發表聲明，宣布撥款4500萬加元（約新台幣10.3億元）作為賠償金，以修復因政策造成的損害。

    阿南達桑加里在聲明中說：「任何人都不應承受這樣的痛苦。雪橇犬遭大規模撲殺的後果，為因紐特人家庭帶來深刻的苦難，我們必須為此承擔責任。」他指出，這次道歉不僅象徵政府反思過去錯誤，也顯示對修復原住民關係的未來承諾。

    這已是加拿大政府針對類似事件的第二次道歉。早在2019年，加拿大政府曾向基吉柯塔尼地區（Qikiqtani）的因紐特人致歉，對包括雪橇犬撲殺和家庭分離等殖民政策帶來的創傷表達悔意。

    雪橇犬因紐特語稱「qimmiit」，是當地文化與生活方式的重要象徵。牠們是捕獵海豹和馴鹿的必備夥伴，也是橫越冰原的交通工具。然而，代表魁北克因紐特人的馬基維克組織（Makivvik）主席阿塔米（Pita Aatami）指出，自1950年代中期起，皇家騎警與其他當局射殺了數千隻雪橇犬，目的是迫使以游牧為主的因紐特人轉為定居。

    他表示：「雪橇犬撲殺剝奪了因紐特人的獨立性，讓他們無法自由狩獵或利用傳統土地。」他形容這是種跨世代的創傷，並透露為此爭取了25年，終於促成此次政府道歉與賠償。

    2006年，加拿大皇家騎警對此事件展開內部調查，聲稱撲殺行動是為了公共安全，並未承認有任何不當之處。然而，因紐特領袖認為，這與其他殖民政策如強迫遷徙及寄宿學校一樣，是文化滅絕的延續。魁北克省政府早在2011年已就努納維克地區的雪橇犬撲殺事件道歉，但聯邦政府的正式道歉直到今日才到來。

    根據《法新社》報導，一份2010年的調查報告顯示，當時努納維克地區超過1000隻雪橇犬遭到撲殺，對飼主家庭造成極大影響。雪橇犬的喪失不僅削弱社群的生計能力，也使捕魚和運輸受到嚴重干擾，導致糧食與經濟危機。

    加拿大原住民關係部長阿南達桑加里代表政府發表致歉聲明，並宣布撥款4500萬加元作為賠償金，以修復因政策造成的損害。（路透）

    加拿大原住民關係部長阿南達桑加里代表政府發表致歉聲明，並宣布撥款4500萬加元作為賠償金，以修復因政策造成的損害。（路透）

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