有內應！俄羅斯特工疑滲透國際傭兵 轟炸烏西基地露端倪

烏克蘭西部亞沃利夫軍事基地13日遭俄軍巡弋飛彈空襲後景象。（路透）

2022/03/15 21:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯轟炸烏克蘭的砲火逼近波蘭邊境，位於烏國西部亞沃利夫（Yavoriv）一處用來訓練外國傭兵的基地，日前遭轟炸，造成35人喪生，英國《鏡報》14日報導，情報官員相信，該處設施的國際傭兵已經遭俄羅斯情報人員滲透，將相關情資提供給俄方。

俄軍13日轟炸亞沃利夫「國際維和與安全中心」（International Peacekeeping and Security Center），造成至少35人喪生、134人受傷，《鏡報》報導指出，烏克蘭和西方情報機關相信，俄羅斯軍事情報局（GRU）、對外情報局（SVR）已經「策反」在該基地的外國傭兵，有至少1名本應幫烏克蘭對抗俄羅斯的外國招募人員，疑似向俄方傳遞關鍵的情資。

請繼續往下閱讀...

報導引述「非常了解情況」的消息人士說法，在當天俄軍轟炸前，該基地的烏克蘭軍方人員目擊一名男子逃離基地，並且顯然還帶著一個筆電形狀的物體。烏克蘭安全局（SBU）已在調查此事，懷疑該設施內有俄羅斯的「內應」。

俄軍當天動用至少30枚巡弋飛彈轟炸該處基地，據傳3名前英國特種部隊人員也在該次空襲中喪生。

《華盛頓郵報》指出，當地距離波蘭邊境僅約15英里（24公里），是俄軍開戰以來，攻擊目標最靠近北大西洋公約組織（NATO）範圍邊境，也意味著俄軍攻擊範圍擴大。過去北約曾在該設施訓練烏克蘭部隊，但是北約官員說，俄軍攻擊時當地並無北約部隊；五角大廈發言人柯比也說，美軍訓練人員「數週前」就已離開該基地，13日已無美軍人員在那裡。

俄羅斯國防部指控該基地是「外國傭兵訓練中心」，並且是「外國」送到烏克蘭的武器、裝備儲存場；克里姆林宮12日才警告，會將外國輸送武器給烏克蘭視為「正當目標」攻擊。

烏克蘭西部亞沃利夫軍事基地13日遭俄軍巡弋飛彈空襲後，建築物損毀。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法