中大專家：香港恐有500萬人染疫 9千人死亡

特首林鄭月娥今表示，上週向中央醫療團隊提出提供支援香港疫情，今日來自中國首批75名成員將抵港，而專家指出，香港疫情剛達頂峰，此狀況將繼續持續2至3週，未來將有450萬至500萬人染疫，清零有難度。（法新社）

2022/03/14 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，昨新增確診3萬2430例，特首林鄭月娥今在抗疫記者會表示，上週向中央醫療團隊提出提供支援香港疫情，今日來自中國首批75名成員將抵港；而中大醫療學院專家指出，香港疫情剛達頂峰，此狀況將繼續持續2至3週，未來恐有450萬至500萬人染疫，7千至9千人死亡，清零有難度。

綜合港媒報導，林鄭月娥今日出席記者會透露，由於香港篩測能量有限，無法比照深圳，在短時間內進行3次全民武肺篩測，因此並未考量封城防疫措施。

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林鄭月娥接著說，上週向中國提出派駐醫療團隊支援，便先行派出廣東醫療團隊16名人員實際抵港進行考察，今首批來自中國的75人醫療團隊已抵港，另一批300人團隊則將在本週抵達以協助防止疫情持續擴大。

針對香港疫情，香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安14日表示，根據數學模型推算，疫情已剛見頂，目前情況將可能持續2至3週，預估將會有450萬至500萬人染疫，7千至9千名死亡，單日新增確診可能在5月底至6月初下降至千例，不過清零仍有難度，因此現階段不建議放寬社交據離措施，並呼籲尚未打疫苗民眾應盡快接種。

據悉，港府購買輝瑞藥廠研發的抗武肺病毒口服藥「Paxlovid」，首批口服藥今日已抵港，其他批次將在未來2至3個月陸續抵達，並分發給公立醫院、醫管局指定等診所。

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