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    香港疫情狂燒 當局調整防疫重點：減少死亡、重症

    香港特首林鄭月娥今上午主持記者會，公布最新階段防疫政策。（彭博社）

    香港特首林鄭月娥今上午主持記者會，公布最新階段防疫政策。（彭博社）

    2022/03/09 15:19

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燃，且因高齡族群疫苗接種率低，死亡人數迅速攀升；特首林鄭月娥今指出，當前防疫重點應是減少死亡、重症及感染病例，原定3月推行的全民普篩仍在規劃中，未擬定確切時程。

    綜合外媒報導，香港特首林鄭月娥今（9日）透過記者會公布一系列最新防疫措施，其中多項針對染疫死亡率最高的年長族群。

    林鄭月娥表示，港府爭取在3月18日前替1000多家安養機構的院友接種疫苗，亦正安排為獨居長者打針；除對特定安養院實施閉環管理，也將增加長者隔離及暫託設施，分階段供輕症及病況穩定的患者入住。

    林鄭月娥並指，現階段防疫工作重點是減少死亡、重症及感染病例，快速提高醫療量能；公立伊利沙伯醫院將改為收治武肺患者的專責醫院，4天內會轉移該院所有非武肺病患。

    至於港府是否如期推行全民普篩，林鄭月娥說，此事仍在規劃當中，還須考量疫情發展，研擬能獲取最佳效果的實施時機；且因普篩需要大量動員，並非當前優先工作，亦不會勉強啟動。

    另外，林鄭月娥宣布，未來除了週二之外，她將每日率領相關局長出面交代防疫工作進度，同時澄清傳聞、回答媒體提問，直至香港戰勝此波疫情為止。

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