30萬人隔離，防疫一團亂 香港大律師致函林鄭：香港遭史無前例重大慘劇！

香港知名大律師清洪直言，自己身邊完全沒有支持林鄭月娥防疫政策的人。（歐新社）

2022/03/13 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港第五波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，港府防疫表現備受批評。香港知名律師清洪今天（13日）特別撰文投書媒體，致函特首林鄭月娥，直言目前的香港正經歷「史無前例的重大慘劇」，而身邊完全沒有人支持港首林鄭月娥目前處理疫情的方式。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處13日表示，香港今日新增3萬2430例確診，第五波疫情至今，已累計逾69萬宗確診個案；香港特首林鄭月娥今也透露，目前的居家隔離或檢疫人數達30萬人，面對大量居家檢疫或隔離人士，政府正不斷提升支援能力，但仍處於追趕狀態。

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第五波疫情爆發至今，港府的防疫措施備受各界質疑，不但無法達到清零，更令百業蕭條，民怨四起。對此，香港著名資深大律師清洪13日以「給特首致函」為題在《星島日報》投書，直言2022年的香港正面臨一場史無前例的重大慘劇，疫情對香港社會造成的損害不斷加深。

清洪表示，在疫情初期，港府的清零政策確實表現不錯，為市民提供接種武肺疫苗的理想時機，然而接種計劃欠缺積極，清零政策的成功也在無形之中誤導了港人，認為沒有打疫苗的必要，甚至質疑疫苗效力，導致如今這種局面。

清洪接著說，自己明白在旁指指點點很簡單，但他還是要向林鄭月娥坦言：「幾乎與所有跟本人相識且交談過的人士當中，沒有任何人支持閣下目前的處理手法。各人對閣下的非議範圍極廣，但基本上皆可歸結為一點，若清零政策要取得成功，必須獲得社會的明確支持，而這正是現時所缺乏的。」

他指出，港人「需要明確資訊而非恐懼」，近來港府頻釋出「雜亂訊息」讓市民無所適從，同時也浪費社會許多寶貴時間。清洪認為，目前應該先把清零目標放一邊，優先替全體港人接種疫苗，以及為與武肺共存的未來制定方針。

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