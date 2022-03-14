為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    御駕親征？車臣強人總統PO影自曝人在基輔近郊 準備發動總攻

    車臣強人總統卡德羅夫自曝自己已經烏克蘭境內，就在基輔近郊，準備對首都發動總攻。（美聯社）

    車臣強人總統卡德羅夫自曝自己已經烏克蘭境內，就在基輔近郊，準備對首都發動總攻。（美聯社）

    2022/03/14 13:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，車臣強人總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）日前出兵1萬人助攻俄軍，日前傳出將軍圖沙耶夫（Magomed Tushayev）遭烏軍擊殺，不過相關消息未獲證實，現卡德羅夫自曝自己已經烏克蘭境內，就在基輔近郊，準備對其發動總攻。

    綜合外媒報導，車臣強人總統卡德羅夫在Telegram上發布了一段影片，他身穿軍裝，周圍都是士兵，圍著桌子研究計劃，他聲稱這是在基輔近郊的戈斯托梅利（Hostomel）機場，卡德羅夫表示：「前幾天我們離你們基輔納粹份子大約20公里，現在我們更近了。」他嗆烏克蘭軍隊快投降，否則他們將完蛋。

    卡德羅夫派兵助俄後已蒙受損失，他日前坦承車臣軍的戰損：「不幸地，車臣共和國國民已蒙受損失，有2人死亡，另有6人受到輕重傷。」他指出，陣亡的車臣戰士「選擇成為英雄」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏俄第四輪談判14日登場 車諾比核電廠停止安全維護（不斷更新）
    2022/03/14 13:36

    烏俄第四輪談判14日登場 車諾比核電廠停止安全維護（不斷更新）
    烏克蘭證實今天將展開會談：俄國變得更有建設性
    2022/03/14 12:17

    烏克蘭證實今天將展開會談：俄國變得更有建設性

    八點檔女神驚爆假貨爭議！出面道歉
    烏克蘭南部城市遭俄軍攻佔 當地民眾上街示威
    2022/03/14 12:01

    烏克蘭南部城市遭俄軍攻佔 當地民眾上街示威
    驚！車諾比核電廠員工身心交瘁 停止安全維護
    2022/03/14 11:06

    驚！車諾比核電廠員工身心交瘁 停止安全維護

    國泰世華CMA 積極延攬海外人才
    失聯5天！韓網紅「李根大尉」戰死烏克蘭文件瘋傳 疑點曝光
    2022/03/14 10:52

    失聯5天！韓網紅「李根大尉」戰死烏克蘭文件瘋傳 疑點曝光
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播