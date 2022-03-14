御駕親征？車臣強人總統PO影自曝人在基輔近郊 準備發動總攻

車臣強人總統卡德羅夫自曝自己已經烏克蘭境內，就在基輔近郊，準備對首都發動總攻。（美聯社）

2022/03/14 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，車臣強人總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）日前出兵1萬人助攻俄軍，日前傳出將軍圖沙耶夫（Magomed Tushayev）遭烏軍擊殺，不過相關消息未獲證實，現卡德羅夫自曝自己已經烏克蘭境內，就在基輔近郊，準備對其發動總攻。

綜合外媒報導，車臣強人總統卡德羅夫在Telegram上發布了一段影片，他身穿軍裝，周圍都是士兵，圍著桌子研究計劃，他聲稱這是在基輔近郊的戈斯托梅利（Hostomel）機場，卡德羅夫表示：「前幾天我們離你們基輔納粹份子大約20公里，現在我們更近了。」他嗆烏克蘭軍隊快投降，否則他們將完蛋。

請繼續往下閱讀...

卡德羅夫派兵助俄後已蒙受損失，他日前坦承車臣軍的戰損：「不幸地，車臣共和國國民已蒙受損失，有2人死亡，另有6人受到輕重傷。」他指出，陣亡的車臣戰士「選擇成為英雄」。

Ramzan Kadyrov, the strongman leader of Chechnya, says he’s in Ukraine. He claims this video shows him leading Chechen forces near Hostomel, 20km outside of Kyiv, a few days ago.https://t.co/K80KLNLafx pic.twitter.com/0x9hmvDdXu — max seddon （@maxseddon） March 13, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法