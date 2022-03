御駕親征？車臣強人總統PO影自曝人在基輔近郊 準備發動總攻

2022/03/14 13:10

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,車臣強人總統卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)日前出兵1萬人助攻俄軍,日前傳出將軍圖沙耶夫(Magomed Tushayev)遭烏軍擊殺,不過相關消息未獲證實,現卡德羅夫自曝自己已經烏克蘭境內,就在基輔近郊,準備對其發動總攻。

綜合外媒報導,車臣強人總統卡德羅夫在Telegram上發布了一段影片,他身穿軍裝,周圍都是士兵,圍著桌子研究計劃,他聲稱這是在基輔近郊的戈斯托梅利(Hostomel)機場,卡德羅夫表示:「前幾天我們離你們基輔納粹份子大約20公里,現在我們更近了。」他嗆烏克蘭軍隊快投降,否則他們將完蛋。

請繼續往下閱讀...

卡德羅夫派兵助俄後已蒙受損失,他日前坦承車臣軍的戰損:「不幸地,車臣共和國國民已蒙受損失,有2人死亡,另有6人受到輕重傷。」他指出,陣亡的車臣戰士「選擇成為英雄」。

Ramzan Kadyrov, the strongman leader of Chechnya, says he’s in Ukraine. He claims this video shows him leading Chechen forces near Hostomel, 20km outside of Kyiv, a few days ago.https://t.co/K80KLNLafx pic.twitter.com/0x9hmvDdXu