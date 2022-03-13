俄太空總署再嗆：西方制裁恐致國際太空站墜毀

俄國聯邦太空總署署長羅戈辛（見圖）日前恐嚇美國制裁恐讓國際太空站（ISS）陷入「墜毀」風險，12日又發文威脅稱，西方對俄國的制裁恐導致國際太空站墜毀。（路透）

2022/03/13 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕針對俄羅斯入侵烏克蘭，全球多國對俄國祭出禁止高科技產品出口等制裁，俄國聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）日前恐嚇美國制裁恐讓國際太空站（ISS）陷入「墜毀」風險，12日又發文威脅稱，西方對俄國的制裁恐導致國際太空站墜毀，還稱「西方國家人民應三思，制裁俄羅斯聯邦太空總署需付出的代價」。

羅戈辛日前在推特發出警告，稱歐美多國對俄羅斯實施制裁，將破壞太空站的合作。他解釋，維持太空站在軌道運作，有賴俄國停靠在太空站的貨運太空船，「一旦合作受阻，誰要拯救太空站免於失控墜落？」並稱國際太空站不會飛越俄羅斯上空，但有可能經過印度或中國，強調國際太空站因失控而墜落地球的風險，並不在俄羅斯身上。

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SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）則留言回應，SpaceX將挺身而出，拯救國際太空站免於墜毀地球。

但羅戈辛12日又繼續於Telegram發文威脅稱，西方制裁措施將影響國際空間站俄羅斯模組的運作，進而影響可調整太空站飛行軌道高度的俄羅斯艙段，導致重達500公噸的太空站「墜落海洋或地面」。

羅戈辛還稱，俄羅斯大片土地都會免於墜落的衝擊，但其它國家的人民，尤其是那些西方國家人民則應當三思制裁俄羅斯聯邦太空總署需要付出的代價。他還稱祭出制裁措施的西方國家是「戰犬」，並稱這些國家是「瘋子」。

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