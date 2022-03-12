烏無人機偵察功能疑故障 中國大疆公司否認出手限制

中國大疆公司製造的Mavic 2 Pro空拍機。（法新社檔案照）

2022/03/12 21:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰事激烈之際，世界最大民用無人機製造商、中國大疆創新科技公司（DJI）被指蓄意限制烏軍無人機的「航空鏡」（Aerospace）技術，使俄軍在空中偵察方面佔據重大優勢。不過，大疆駁斥相關說法失實，強調烏軍無人機確實出現使用障礙，但原因應是缺乏電力或網路連線。

此事是在11日由電子產品遠端連線軟體公司Blynk IoT Platform共同創辦人席曼斯基（Volodymyr Shymanskyy）在推特（Twitter）上揭露。他指出，烏軍內部工作小組的消息來源告訴他，中國大疆公司限制了烏軍使用的旗下無人機的「航空鏡」技術。航空鏡是該公司的專利硬體，可追蹤10公里以內大疆無人機的位置，若加上專屬的輔助天線，偵察範圍還可延伸至50公里內。

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據報導，大疆無人機的航空鏡技術，可使獲得授權的操作者得知上述範圍內所有大疆無人機的位置、飛行高度、速度和方向等資訊，甚至可在電腦地圖上顯示無人機的型號和操作者所在位置。

席曼斯基指出，烏軍和俄軍都使用各種型號的大疆無人機執行偵察作業，但俄軍也用以鎖定烏軍操作者發動砲擊。他聲稱，烏軍人員透露，烏軍無人機的航空鏡功能已被關閉，但俄軍仍可使用。這意味著大疆公司可能一方面限制烏軍的無人機功能，另一方面繼續開放權限給俄軍，暗中支援俄對烏的軍事行動。

不過，席曼斯基最後強調，這不排除是技術性問題，只是他認為不太可能，因為也有其他回報指出，大疆將限制或完全終止向烏提供無人機，以及烏國設立禁航區可能很快就會發生。

對於上述指控，大疆公司北美地區發言人利斯伯格（Adam Lisberg）嚴正駁斥不實，「我們有注意到烏克蘭某些無人機的航空鏡功能出現障礙，但這可能與長時間缺乏電力和網路連線有關，沒有蓄意限制烏方無人機的相關功能。」

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