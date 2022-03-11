陣仗不能輸！俄羅斯宣稱1.6萬中東志願軍將參戰

俄羅斯宣稱，1萬6000多名來自中東的志願者將加入俄軍。圖為俄羅斯總統普廷。（路透）

2022/03/11 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭今（11）日進入第16天，俄羅斯國防部宣布，俄軍方面將有多達1萬6000名來自中東的志願者加入，這股生力軍預計派到烏東戰場上。

《路透》報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在國安會議上向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）報告說，來自中東的1萬6000名志願者已準備好投入烏東頓巴斯（Donbass）戰場。

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普廷則說：「如果你看到這群人，他們不是為了錢財，而是出於自身意願，來幫助那些在頓巴斯生活的人民，那我們得滿足他們的需求，並協助他們進駐衝突區域。」

蕭依古也建議，俄軍應該把那些奪取自烏克蘭軍隊的標槍（Javelin）與刺針飛彈（Stinger）移交給頓巴斯的親俄分離主義分子使用，普廷也給予了正面回應。

為了抵抗俄羅斯入侵，烏克蘭積極號召來自世界各國的志願者加入，創立「國際軍團」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）3日曾說，已有超過1萬6000名的志願者參戰，而烏克蘭軍方昨天指出，目前報到的志願軍人數已超過2萬2000人。

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