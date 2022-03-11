英畫家不滿俄羅斯入侵 怒用「狗屎」怒繪普廷自畫像！

英國1名畫家不滿俄羅斯的入侵行為，將愛犬狗屎與泥土混和，用以繪製普廷的自畫像。（圖擷取自Dominic Murphy Art官網）

2022/03/11 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第16天，引起全球反彈聲浪、各國人民不滿，英國1名畫家就用愛犬「狗屎」創作，畫出俄國總統普廷的自畫像，藉此撻伐入侵行為，並將畫作放上網路拍賣，把所得用以資助烏克蘭與聯合國兒童基金會（UNICEF）。

根據英國媒體《WH Times》報導，畫家墨菲（Dominic Murphy）因不滿俄羅斯的入侵行為，突發奇想將愛犬狗屎與泥巴混和，作為材料替普廷繪製「自畫像」，並將畫作以40英鎊（約新台幣1486元）、150英鎊（約新台幣5575元）分別在攤位與個人網站拍賣，賺取所得，用以資助烏克蘭，每張畫作的一半所得則會捐助給聯合國兒童基金會。

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據報導，畫作銷售目前已經累計賺取500英鎊（約新台幣1.9萬元），墨菲表示，「我想做一些羞辱普廷的事，而不是空想，同時也想替烏克蘭做些什麼。因此，我想只要能畫出與戰爭相關，又能引起大眾關注的東西，就可以將利潤捐助給有需要的人。」

墨菲補充，「所以我選擇繪製瘋子普廷的自畫像，並命名為『普廷是狗X』，雖然這聽起來有些粗魯，但我認為我的觀點是正確的，榮耀歸於烏克蘭。」

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