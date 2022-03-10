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    英國將撤銷日本福食進口限制 全球將剩13國家地區有限制

    日媒報導指出，英國預計近期將撤銷福食進口限制。圖為福島食品示意圖。（資料照）

    日媒報導指出，英國預計近期將撤銷福食進口限制。圖為福島食品示意圖。（資料照）

    2022/03/10 21:51

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣上月宣布福食解禁，引發各界關注。日媒報導指出，英國預計近期將撤銷對日本福島等9縣的食品進口限制，若順利撤銷，全球對福食實施進口限制的將只剩下台灣、中國、香港、南韓等13個國家或地區。

    綜合日媒報導，日本農林水產省指出，英國食品標準局9日決定建議英格蘭與威爾斯的衛生部門撤銷福食進口限制，地方衛生部門將制定撤銷方案並送交議會審查，屆時若無反對聲浪即可順利通過。

    日本因2011年311大地震引發福島核電廠事故後，最多曾有55個國家或地區對福食實施進口限制，英國目前也針對日本福島、宮城等9縣的菇類與其他產品，要求附上放射性物質檢測證明。

    台灣於2月21日正式解禁日本福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣與千葉縣等5縣食品進口，但5縣的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜持續禁止進口，5縣所有食品及部分都縣的乳製品、茶葉、菇類及水產品等，也須另附輻射證明。

    日本農林水產省當時表示，希望台灣解禁能為日本擴大出口帶來動能，未來也將繼續與台灣交涉，盼能早日撤除剩餘的進口管制措施。

    根據日本農林水產省資料，若英國順利撤銷福食進口限制，全球將剩下台灣、中國、香港、澳門、南韓、歐盟（視為1個地區）、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、法屬玻里尼西亞、俄羅斯、印尼等13個國家或地區對福食仍有進口限制。

    其中，台灣、香港、澳門、南韓仍部分禁止福食進口，而完全禁止福食進口的僅有中國1國。

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