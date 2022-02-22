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    福食解禁生效 蘇揆：嚴謹把關

    福島食品開放昨公告正式生效。圖為民眾挑選日本食品。（資料照）

    福島食品開放昨公告正式生效。圖為民眾挑選日本食品。（資料照）

    2022/02/22 05:30

    〔記者吳亮儀、林菁樺／台北報導〕衛福部食藥署昨天上午公告「開放日本食品輸入管制及檢附輻射檢測證明措施」生效，由現行地區管制，改為風險產品管制，即日起日本福島五縣食品將可合法進口。

    行政院長蘇貞昌昨受訪時強調，政府重視食安，一定為國人食安把關，台灣對於相關產品，政府都是用比國際還嚴謹的規範，會依照相關程序嚴謹處理把關，請國人放心。

    蘇貞昌指出，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）會員國都已允許福島食品進口，去年底公投時，全國人民也清楚表示，同意遵守國際規範，且為台灣經濟，必須要走出去跟國際做貿易，政府會為食安把關，也請國人支持政府為加入國際經貿努力。

    食藥署本月八日預告調整開放日本食品輸入管制及檢附輻射檢測證明措施，解除對日本福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣和千葉縣等五縣的食品進口管制，但所有日食進口仍須檢附產地證明，五縣所有食品及部分都縣的乳製品、茶葉、菇類及水產品等，則須另附輻射證明。措施在預告十天後於昨正式生效。

    衛福部長陳時中強調，目前每年約對一．七萬件食品進行輻射檢驗，宣布開放後，預計一年會再多出八千件，但我國檢驗量能一年可達六．九萬件，檢驗量能無虞。至於第一批福島五縣食品何時會來？陳時中表示不清楚，「之前聽說有廠商要進口，詳細的商務情況就不知道了」。

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