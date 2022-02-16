為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣解禁福食 福島知事最想推薦水蜜桃、蘋果和米

    福島縣知事內堀雅雄今天向駐日外媒說明福島重建現況，對於台灣將重啟福食進口，內堀表示，讓福島的重建更往前邁進了一大步。（取自FPCJ直播畫面）

    福島縣知事內堀雅雄今天向駐日外媒說明福島重建現況，對於台灣將重啟福食進口，內堀表示，讓福島的重建更往前邁進了一大步。（取自FPCJ直播畫面）

    2022/02/16 16:40

    〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕日本福島縣知事內堀雅雄今天在一場說明會上表示，台灣是震災前福島產食品的主要出口地，台灣放寬進口管制，讓福島的重建更往前邁進了一大步。對於台灣重啟福食進口後，最想推薦給台灣民眾的福島產食品，內堀列舉了福島水蜜桃、蘋果和白米，他表示，將努力把這些福島美味的農產品介紹給台灣朋友，希望看到大家品嚐後的笑容。

    日本311震災發生下月屆滿11年，福島縣知事內堀雅雄今天受日本「公益財團法人對外新聞中心」（FPCJ）之邀，以「福島的未來」為題，透過視訊向駐日外媒說明福島的重建現況與面臨的課題。

    內堀表示，福島在311大震面臨了地震、海嘯、核災及風評被害等複合性災害，震災11年又出現了被遺忘的問題，雖然遭逢前所未有的災害，但福島各行各業本著「福島的驕傲」投入重建並迎接挑戰。

    內堀以福島農林水產品重拾產地品牌驕傲為例指出，福島徹底進行縣產食品的放射性物質檢測，超標的食品絕對不會進入市場流通，福島的檢測基準值相當嚴格，較歐美設定的基準值嚴格10倍以上。

    震災11年，福島農林水產品在這幾年已無超標件數，糙米檢測從2015到2020年連6年0件、蔬果檢測2013到2020年連8年0件、畜產和栽培山菜、菇類檢測從2012到2020年連9年0件，水產品有時因漁會自主檢測出現零星超標件數，去年則為0件。

    內堀指出，福島學童營養午餐，在震災前的2010年有36.1%的食材使用在地農產品，震災後一度降至18.3%，但2021年提升到46%，比震災前使用的比例還高。

    福島的農林水產品震災前為出口大宗，2010年約15.2萬公斤，但核災發生後，全球有55國和地區禁止福島食品進口，福島食品的出口量接近零，為解決這個問題，福島進行嚴格檢測並致力於推廣，2017年福島產食品出口達21.3萬公斤，較震災前增加，而且年年向上更新。目前全球僅剩14國和地區對福島部分食品採取進口管制措施。

    內堀指出，阿聯（UAE）和美國相繼於前年和去年全面撤除對福島食品管制，台灣行政院也於今年2月8日宣布大幅放寬進口管制，對福島是一大鼓舞。尤其台灣是震災前福島產食品的主要出口地，台灣放寬進口管制，讓福島的重建更往前邁進了一大步。未來將繼續和政府合作，依科學根據提供台灣正確資訊，為台灣全面解禁努力。

    對於台灣重啟福島食品進口，內堀相當期待，他在答覆記者詢問，最想推薦什麼福島特產給台灣朋友時，列舉了水蜜桃、蘋果和白米等，尤其福島水蜜桃在日本國內也被公認是頂級水果，他還表示，福島好吃的東西太多了，實在很難做選擇。另外，福島產日本酒雖然並未在管制進口之列，不過內堀特別強調福島產日本酒連8年獲日本全國新酒鑑評會金獎，很值得推薦。他並表示，將繼續努力把這些福島美味農產品介紹給台灣朋友，希望看到大家品嚐後的笑容。

    福島產水蜜桃在日本國內也被公認為是頂級水果。圖為福島市果農與他種植的水蜜桃。（記者林翠儀攝）

    福島產水蜜桃在日本國內也被公認為是頂級水果。圖為福島市果農與他種植的水蜜桃。（記者林翠儀攝）

    福島食品出口量，在2017年已超過震災前的水準。（取自FPCJ直播畫面）

    福島食品出口量，在2017年已超過震災前的水準。（取自FPCJ直播畫面）

    2021年福島學童營養午餐，使用當地產食材比例，較震災前成長一成。（取自FPCJ直播畫面）

    2021年福島學童營養午餐，使用當地產食材比例，較震災前成長一成。（取自FPCJ直播畫面）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    福島食品進口 國民黨提「最卑微要求」比照韓國標準禁水產
    2022/02/14 11:26

    福島食品進口 國民黨提「最卑微要求」比照韓國標準禁水產
    蘇貞昌視察核研所 舉安倍發言稱「可見政府做對了」
    2022/02/11 12:41

    蘇貞昌視察核研所 舉安倍發言稱「可見政府做對了」

    年後體重拉警報 名嘴靠它養出好身材
    日本感謝開放福食進口 民進黨：對台日關係有正面影響
    2022/02/10 16:32

    日本感謝開放福食進口 民進黨：對台日關係有正面影響
    福島5縣食品進口將解禁 食安5大Q＆A解惑
    2022/02/09 21:06

    福島5縣食品進口將解禁 食安5大Q＆A解惑

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播