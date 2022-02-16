台灣解禁福食 福島知事最想推薦水蜜桃、蘋果和米

福島縣知事內堀雅雄今天向駐日外媒說明福島重建現況，對於台灣將重啟福食進口，內堀表示，讓福島的重建更往前邁進了一大步。（取自FPCJ直播畫面）

2022/02/16 16:40

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕日本福島縣知事內堀雅雄今天在一場說明會上表示，台灣是震災前福島產食品的主要出口地，台灣放寬進口管制，讓福島的重建更往前邁進了一大步。對於台灣重啟福食進口後，最想推薦給台灣民眾的福島產食品，內堀列舉了福島水蜜桃、蘋果和白米，他表示，將努力把這些福島美味的農產品介紹給台灣朋友，希望看到大家品嚐後的笑容。

日本311震災發生下月屆滿11年，福島縣知事內堀雅雄今天受日本「公益財團法人對外新聞中心」（FPCJ）之邀，以「福島的未來」為題，透過視訊向駐日外媒說明福島的重建現況與面臨的課題。

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內堀表示，福島在311大震面臨了地震、海嘯、核災及風評被害等複合性災害，震災11年又出現了被遺忘的問題，雖然遭逢前所未有的災害，但福島各行各業本著「福島的驕傲」投入重建並迎接挑戰。

內堀以福島農林水產品重拾產地品牌驕傲為例指出，福島徹底進行縣產食品的放射性物質檢測，超標的食品絕對不會進入市場流通，福島的檢測基準值相當嚴格，較歐美設定的基準值嚴格10倍以上。

震災11年，福島農林水產品在這幾年已無超標件數，糙米檢測從2015到2020年連6年0件、蔬果檢測2013到2020年連8年0件、畜產和栽培山菜、菇類檢測從2012到2020年連9年0件，水產品有時因漁會自主檢測出現零星超標件數，去年則為0件。

內堀指出，福島學童營養午餐，在震災前的2010年有36.1%的食材使用在地農產品，震災後一度降至18.3%，但2021年提升到46%，比震災前使用的比例還高。

福島的農林水產品震災前為出口大宗，2010年約15.2萬公斤，但核災發生後，全球有55國和地區禁止福島食品進口，福島食品的出口量接近零，為解決這個問題，福島進行嚴格檢測並致力於推廣，2017年福島產食品出口達21.3萬公斤，較震災前增加，而且年年向上更新。目前全球僅剩14國和地區對福島部分食品採取進口管制措施。

內堀指出，阿聯（UAE）和美國相繼於前年和去年全面撤除對福島食品管制，台灣行政院也於今年2月8日宣布大幅放寬進口管制，對福島是一大鼓舞。尤其台灣是震災前福島產食品的主要出口地，台灣放寬進口管制，讓福島的重建更往前邁進了一大步。未來將繼續和政府合作，依科學根據提供台灣正確資訊，為台灣全面解禁努力。

對於台灣重啟福島食品進口，內堀相當期待，他在答覆記者詢問，最想推薦什麼福島特產給台灣朋友時，列舉了水蜜桃、蘋果和白米等，尤其福島水蜜桃在日本國內也被公認是頂級水果，他還表示，福島好吃的東西太多了，實在很難做選擇。另外，福島產日本酒雖然並未在管制進口之列，不過內堀特別強調福島產日本酒連8年獲日本全國新酒鑑評會金獎，很值得推薦。他並表示，將繼續努力把這些福島美味農產品介紹給台灣朋友，希望看到大家品嚐後的笑容。

福島產水蜜桃在日本國內也被公認為是頂級水果。圖為福島市果農與他種植的水蜜桃。（記者林翠儀攝）

福島食品出口量，在2017年已超過震災前的水準。（取自FPCJ直播畫面）

2021年福島學童營養午餐，使用當地產食材比例，較震災前成長一成。（取自FPCJ直播畫面）

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