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    台灣福食解禁生效 日方盼能帶動日食出口

    福島縣食品在日本超市非常常見，而且都標明產地。（記者林翠儀攝）

    福島縣食品在日本超市非常常見，而且都標明產地。（記者林翠儀攝）

    2022/02/22 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕台灣解禁日本五縣食品進口廿一日正式生效，日本農林水產省表示，台灣是日本去年第四大農林水產及食品外銷的重要市場，日本希望台灣解禁能為日本擴大出口帶來動能；農水省未來也將繼續與台灣交涉，盼能早日撤除剩餘的進口管制措施。

    台灣行政院八日公布日本食品進口管制措施放寬案，解除對福島等五縣的食品進口管制，但五縣的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜，則持續禁止進口。五縣食品進口也必須進行所有批次檢查。

    產經新聞報導，農林水產省官員表示，台灣解禁五縣食品進口，毫無疑問是一大進步，但包括對五縣食品進行所有批次檢查等，還保留許多管制措施，未來將繼續與台灣交涉。

    報導指出，儘管如此，台灣擺脫非科學的全面禁止進口管制，仍有極大意義。目前全面禁止日食進口的國家僅剩中國，中國在二○一一年福島核災後全面禁止宮城、福島、東京、新潟等十都縣的食品與飼料，目前僅開放新潟縣產白米，台灣解禁更凸顯出中國迄今仍堅持全面禁止的非科學態度。

    農水省發布的資料也顯示，二○二一年台灣進口日本農林水產及食品額達一二四五億圓（約三○五億台幣），為日本第四大市場。為達到二○三○年日本農林水產和食品外銷額達五兆圓（約一．二兆台幣）的目標，農水省表示，擴大台灣市場不可或缺，未來也將基於市場需求的理念，積極向台灣推廣日本的農林水產及食品。

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