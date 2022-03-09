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    空襲警報大作！基輔再傳長達3分鐘爆炸聲響

    《BuzzFeed新聞》記者米勒指出，烏克蘭首都基輔稍早又傳出一連串爆炸聲響，圖為基輔比拉撤華市（Bila Tserkva）遭到俄軍空襲後的慘況。（資料照，路透）

    《BuzzFeed新聞》記者米勒指出，烏克蘭首都基輔稍早又傳出一連串爆炸聲響，圖為基輔比拉撤華市（Bila Tserkva）遭到俄軍空襲後的慘況。（資料照，路透）

    2022/03/09 14:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭進入第14天，據外媒引述社群平台的最新消息指出，烏國首都基輔（Kyiv）稍早又傳出一連串爆炸聲響，空襲警報再次大作。

    《以色列時報》報導引述《BuzzFeed新聞》記者米勒（Christopher Miller）的《推特貼文》指出，烏克蘭首都基輔及其周邊地區，稍早傳出一連串的爆炸聲響，導致市內空襲警報大作，呼籲民眾趕緊尋找遮蔽處掩護。

    米勒指出，基輔的爆炸聲響持續約長達3分鐘之久。

    《以色列時報》提到，由推特網友「@ignis_fatum」於9日上傳的影片透露，俄軍稍早才以多管火箭系統（MLRS），對第二大城哈爾科夫（Kharkiv）郊區的達嘉奇（Derhachi）鎮，執行徹夜的砲擊行動。

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