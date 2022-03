空襲警報大作！基輔再傳長達3分鐘爆炸聲響

2022/03/09 14:02

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭進入第14天,據外媒引述社群平台的最新消息指出,烏國首都基輔(Kyiv)稍早又傳出一連串爆炸聲響,空襲警報再次大作。

據《以色列時報》報導引述《BuzzFeed新聞》記者米勒(Christopher Miller)的《推特貼文》指出,烏克蘭首都基輔及其周邊地區,稍早傳出一連串的爆炸聲響,導致市內空襲警報大作,呼籲民眾趕緊尋找遮蔽處掩護。

米勒指出,基輔的爆炸聲響持續約長達3分鐘之久。

《以色列時報》提到,由推特網友「@ignis_fatum」於9日上傳的影片透露,俄軍稍早才以多管火箭系統(MLRS),對第二大城哈爾科夫(Kharkiv)郊區的達嘉奇(Derhachi)鎮,執行徹夜的砲擊行動。

Loud series of explosions heard from Kyiv and surrounding area right now. Kyiv city just put out another siren alert to seek shelter immediately. The explosions have been incessant for three minutes.