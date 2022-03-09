反戰車飛彈打俄坦克奏效 學者：台灣需要的是反艦飛彈

圖為入侵烏克蘭的俄羅斯裝甲運兵車被破壞擊毀。（歐新社）

2022/03/09 10:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍直升機遭到FIM-92肩射型刺針（Stinger）防空飛彈伏擊，烏軍也以反戰車飛彈擊毀多輛俄羅斯坦克，成為重挫俄軍一大利器。前戰爭學院榮譽講座學者廖宏祥受訪表示，解放軍要登陸台灣，必定要渡海而來，台灣更需要的是反艦飛彈，在敵艦艇尚未登陸時就將它擊沉。

廖宏祥指出，北約國家現在對烏克蘭源源輸出肩射型防空飛彈和反戰車飛彈，台灣有人不明就裡也開始提倡這兩種武器。反戰車飛彈是頂攻武器，就是飛彈接近目標時突然上升，再從目標的上方攻擊。原因是攻擊目標為戰車，其上方是裝甲最脆弱的部分。

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廖宏祥談及，反戰車飛彈的炸藥通常只在10磅左右，因為只要能夠殺死戰車內部幾個乘員就可以。但是從上方攻擊目標造成一個小爆炸，並沒有辦法擊沉大型水面艦。使用20萬美元一枚的反戰車飛彈攻擊小型登陸艇或中國海上民兵漁船，並不符合成本效益。因此，使用反戰車飛彈並不是對付解放軍艦船的武器。

據分析，解放軍要登陸台灣，必定要渡海而來，等到他們的戰車上岸之後，代表台灣已經失去制空和制海權，到那時進行陸戰為時已晚，也就是說反戰車飛彈效果將極為有限。台灣更需要的是反艦飛彈，在敵艦艇尚未登陸時就將它擊沉。反艦飛彈攻擊水面艦艇的水線，炸藥通常有好幾百磅，作用是在水線炸出一個大洞，讓大型艦艇快速失能，甚至沉沒。

他強調，解放軍雖然有6000多輛的戰車，但是能夠運送過來的大約不超過500輛。更何況把大量戰車運過來肯定要靠水面艦艇，與其等到戰車上岸之後再用反戰車飛彈攻擊，倒不如直接以反艦飛彈攻擊其運輸艦艇來得直接有效。

廖宏祥質疑，為什麼台灣軍隊在過去數十年購買上萬枚反戰車飛彈，但是反艦飛彈卻寥寥可數？台灣的戰術不趁著敵軍渡海時速度最慢，防護最脆弱的時候用反艦飛彈攻擊，難道還要等他們上岸之後才動手發射反戰車飛彈？台灣雖然是海島國家，許多不合時宜的國防戰略和戰術，仍然由大陸軍主義的思維主導。

他點出，與此同時，台灣的大陸軍還繼續購買榴彈炮，殊不知大砲是兩支陸軍對陣時的武器。但使用大炮攻擊水面艦艇，直接命中將之擊沉的機率甚低，甚至因為炮彈在水裡爆炸後碎片分布的樣態，對敵軍艦艇人員也沒有太大的殺傷力。但是台灣陸軍仍然繼續採購榴彈炮，每次漢光演習都用固定陣地打得驚天動地。其實這種二次大戰的戰術不但對海上目標打擊的效果有限，而且大炮陣地還容易招致敵人毁滅性的打擊。

至於肩射型防空飛彈，廖宏祥說，其射程和有效高度都有限，只適合用來對付慢速、低空的飛行器，例如直升機。高速、高空的戰機就很難將之擊落。雖然如此，這種肩射防空飛彈，一人就可以操作，簡便有效，仍不失為防止解放軍機降或傘降的利器。

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