傳聯合國禁職員用「侵略、戰爭」措辭 澤倫斯基：這無疑就是戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基透過Telegram發表演說，就聯合國通訊部門禁職員使用「戰爭」形容俄羅斯入侵一事回應。（法新社資料照）

2022/03/09 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，殘忍屠殺平民引發民主陣營國家制裁，此際卻傳聯合國禁止職員使用「戰爭」或「侵略」指稱俄羅斯的入侵行動，聯合國秘書長發言人予以否認；對此，烏克蘭總統澤倫斯基回應，強調俄羅斯的軍事行動無疑屬於「戰爭」，不允許任何人無視烏克蘭人民的痛苦。

根據《CNN》報導，澤倫斯基在8日透過Telegram發表演說，就聯合國通訊部門禁職員使用「戰爭」形容俄羅斯入侵一事回應。澤倫斯基表示，自己了解到，這項傳聞激怒了許多人，「不只有烏克蘭人」，「我很感激我們的團隊迅速表達立場並得到保證，『聯合國架構中不會存在謊言』」。

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澤倫斯基強調，烏克蘭不會和侵略者玩文字遊戲，此刻，「戰爭」一詞無疑屬實，也是必然被使用的措詞，「我們不會允許任何人無視烏克蘭人民和孩子被殺害，和正在受苦的事實」。

《愛爾蘭時報》8日指，為平衡政治敏感議題，聯合國通訊部門7日發電子郵件給職員，指示不要將現在烏克蘭情勢稱為「戰爭」，但聯合國秘書長發言人杜雅里克否認，並表示區域辦公室不應該發布備忘錄要求職員不用「戰爭」、「侵略」去形容烏克蘭此刻發生的狀況，「因為聯合國並沒有官方指示要用何種詞彙去形容此事」。

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