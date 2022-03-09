為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傳聯合國禁職員用「侵略、戰爭」措辭 澤倫斯基：這無疑就是戰爭

    烏克蘭總統澤倫斯基透過Telegram發表演說，就聯合國通訊部門禁職員使用「戰爭」形容俄羅斯入侵一事回應。（法新社資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基透過Telegram發表演說，就聯合國通訊部門禁職員使用「戰爭」形容俄羅斯入侵一事回應。（法新社資料照）

    2022/03/09 10:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，殘忍屠殺平民引發民主陣營國家制裁，此際卻傳聯合國禁止職員使用「戰爭」或「侵略」指稱俄羅斯的入侵行動，聯合國秘書長發言人予以否認；對此，烏克蘭總統澤倫斯基回應，強調俄羅斯的軍事行動無疑屬於「戰爭」，不允許任何人無視烏克蘭人民的痛苦。

    根據《CNN》報導，澤倫斯基在8日透過Telegram發表演說，就聯合國通訊部門禁職員使用「戰爭」形容俄羅斯入侵一事回應。澤倫斯基表示，自己了解到，這項傳聞激怒了許多人，「不只有烏克蘭人」，「我很感激我們的團隊迅速表達立場並得到保證，『聯合國架構中不會存在謊言』」。

    澤倫斯基強調，烏克蘭不會和侵略者玩文字遊戲，此刻，「戰爭」一詞無疑屬實，也是必然被使用的措詞，「我們不會允許任何人無視烏克蘭人民和孩子被殺害，和正在受苦的事實」。

    《愛爾蘭時報》8日指，為平衡政治敏感議題，聯合國通訊部門7日發電子郵件給職員，指示不要將現在烏克蘭情勢稱為「戰爭」，但聯合國秘書長發言人杜雅里克否認，並表示區域辦公室不應該發布備忘錄要求職員不用「戰爭」、「侵略」去形容烏克蘭此刻發生的狀況，「因為聯合國並沒有官方指示要用何種詞彙去形容此事」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    路透：美國擬開放委內瑞拉出口 填補俄油缺口
    2022/03/09 09:57

    路透：美國擬開放委內瑞拉出口 填補俄油缺口
    協助烏克蘭抵抗俄軍侵略 前喬治亞防長率眾參加國際義勇軍
    2022/03/09 09:47

    協助烏克蘭抵抗俄軍侵略 前喬治亞防長率眾參加國際義勇軍

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    堅守基輔 當地全民皆兵自製汽油彈、路障迎敵
    2022/03/09 09:21

    堅守基輔 當地全民皆兵自製汽油彈、路障迎敵
    俄烏局勢禁用「戰爭、侵略」字眼？聯合國被爆料 發言人否認
    2022/03/09 00:57

    俄烏局勢禁用「戰爭、侵略」字眼？聯合國被爆料 發言人否認

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播