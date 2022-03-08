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    馬來西亞4月起重開邊境 完整接種者入境免隔離

    馬來西亞首相依斯邁沙比利今天宣布，4月1日起重新開放邊境，所有已完整接種者入境後不需強制隔離；不過，旅客搭機前及抵境後仍須接受檢測。（法新社）

    馬來西亞首相依斯邁沙比利今天宣布，4月1日起重新開放邊境，所有已完整接種者入境後不需強制隔離；不過，旅客搭機前及抵境後仍須接受檢測。（法新社）

    2022/03/08 21:32

    〔中央社〕馬來西亞疫苗覆蓋率已接近8成，首相依斯邁沙比利今天宣布，4月1日起重新開放邊境，所有已完整接種者入境後不需強制隔離；不過，旅客搭機前及抵境後仍須接受檢測。

    受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，馬來西亞於2020年3月關閉邊境，綜合馬媒報導，依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今天召開記者會宣布，自4月1日開始，已完整接種的國際旅客及馬國民眾入境馬國後，不需強制隔離。

    報導指出，雖然未來入境馬來西亞不需強制隔離，但入境者在出發前2天仍需接受PCR核酸採檢，且於抵境24小時內，需在專業醫護人員監督下，進行抗原快速檢測。

    同時，依斯邁沙比利也宣布，馬國從4月1日開始過渡至地方性流行病（endemic）階段。

    他說：「過渡至地方性流行病階段是一個退場策略，將讓我們大家在對抗COVID-19近2年後，能夠回到正常生活。」在真正達到地方性流行病階段之前，這是一個暫時的階段。

    依斯邁沙比利表示，在此階段下，店家營業時間將不再受到防疫限制，商店可依各自執照的規定制定營業時間

    。但強制戴口罩的規定仍將繼續維持。

    據官方統計，截至7日，馬來西亞78.9%人口已完整接種，46.1%已打了追加劑；其中，97.5%的成人已完整接種，64%已接種追加劑。馬國人口約3275萬。

    依斯邁沙比利指出，由於疫苗覆蓋率高，政府認為該是開始過渡至地方性流行病階段的時候了。

    儘管馬國近期出現Omicron變異株引起的新一波疫情，導致確診人數激增，他說，重症比例僅佔0.7%左右。

    馬來西亞昨天新增2萬6856起確診案例，累計364萬9463人確診。另外，昨天新增77起死亡案例，累計3萬3305人病故。

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