心情如洗三溫暖！ 司機確診停工 當晚接到電話：中樂透頭獎了

陳姓計程車司機早上準備工作前，接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩後呈陽性，未料當晚得知中樂透頭獎，意外獲得1萬令吉（約新台幣6.6萬元）。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2022/02/08 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕否極泰來！馬來西亞1名53歲陳姓計程車司機近日準備上工前，發現自己確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），被迫停工因而十分沮喪的他，晚上竟然接到友人電話，告知他中了樂透頭獎，獎金約1萬令吉（約新台幣6.6萬元），讓他心情有如洗三溫暖，消息曝光後，引發外界關注。

綜合外媒報導，這名陳姓司機5日早上外出工作前，先例行性地進行快篩，不料竟發現自己確診。

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陳姓司機因此被迫停止載客，與此同時，更發現13歲小兒子也確診，讓他十分沮喪，直言全家生計可能因此大受打擊；沒想到，當晚陳姓司機的朋友就致電給他，捎來中了樂透頭獎的好消息，陳姓司機可以獲得1萬令吉的彩金，一日內兩次「中獎」，感受卻是大相逕庭。

陳姓司機透露，他數日前載了2名身障人士後，好心地並未收費，而後他心血來潮，按照看見的車牌號碼，購買了一張彩券，竟然就中了頭獎。

據悉，陳姓司機為了防止傳染武肺給妻子以及殘疾的大兒子，緊急帶著小兒子搬離他處自主隔離，目前2人僅出現咳嗽、發燒等輕微症狀。

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