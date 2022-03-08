華為暗助俄羅斯為虐 波蘭足球明星宣布終止贊助關係

中國電信巨擘華為被指支援俄國反擊網攻，目前效力德甲拜仁慕尼黑足球俱樂部的波蘭職業足球明星萊萬多夫斯基 日前宣布，將停止華為的贊助關係。（法新社）

2022/03/08 17:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，除了遭西方國家一連串制裁，也遭知名駭客組織「匿名者」（Anonymous）發動網路攻擊，導致網路不穩。中國電信巨擘華為被指支援俄國反擊網攻，目前效力德甲拜仁慕尼黑足球俱樂部的波蘭職業足球明星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）日前宣布，將停止華為的贊助關係。

萊萬多夫斯基的經紀人薩威斯拉克（Tomasz Zawislak）7日在致法新社的聲明中表示：「我們今日已做出決定，將終止萊萬多夫斯基與華為品牌的行銷合作關係。因此，我方執行的所有推廣服務已經終止。」但未說明中斷合作的理由。

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根據波蘭媒體報導，這項決定與英國《每日電訊報》的1篇報導指控華為協助俄國維護網路，反擊挺烏克蘭駭客的網攻有關。

華為發布聲明，證實萊萬多夫斯基已終止合作關係。聲明指出：「華為波蘭分公司遺憾結束與萊萬多夫斯基的合作關係，我們感謝多年來我們之間的合作，並祝福他在未來一帆風順。」華為還指稱，《每日電訊報》的報導是「假新聞」。

萊萬多夫斯基表態支持烏克蘭人民，並在1場比賽中戴著代表烏克蘭顏色的臂章。這位國際足球總會（FIFA）2020年和2021年年度最佳男子足球員表示：「世界無法接受正在烏克蘭發生的事情，我希望全世界能支援烏克蘭。」

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