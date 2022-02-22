「華為雲」在拉丁美洲蒐集數據 恐威脅美國國安

丹麥科技諮詢公司「史特蘭德諮詢」（Strand Consult）在最新報告指出，與中國政府關係密切的華為，正在有「美國後院」之稱的拉丁美洲擴大雲端計算和數據中心等服務和產品，可能對美國的安全利益構成威脅。 （路透）

2022/02/22 22:32

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《美國之音》報導，丹麥科技諮詢公司「史特蘭德諮詢」（Strand Consult）最新報告指出，與中國政府關係密切的華為公司，正在有「美國後院」之稱的拉丁美洲擴大雲端計算和數據中心等服務和產品，可能對美國的安全利益構成威脅。

報告說，基於歷史、經濟等原因，拉丁美洲國家與美國有廣泛合作，但隨著中國大量投資湧入，美國與該地區的關係漸行漸遠，尤其是華為雲在該地區的業務呈現爆炸性成長，「今日美國的網路流量係由華為和其他中國企業建造和營運的拉丁美洲雲端和數據中心處理」。

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「史特蘭德諮詢」執行長史特蘭德（John Strand）表示，這對美國的國家安全構成嚴重威脅，「現在有個中國雲，覆蓋了拉丁美洲的主要國家，基本上美國企業、美國公民、以及當地政府和公民的數據都放在中國雲中，讓中國政府可以訪視這些數據」。

報告說，美國對華為祭出多項制裁，卻未阻止華為在美國後院的雲端服務，華為在北美洲、中美洲；南美洲和加勒比海的投資共涉及33國，且華為在拉美地區的布局頗具戰略意義，如今華為在智利、墨西哥和巴西這3國以3個數據中新為整個拉丁美洲提供服務。

為了把華為從美國和其他拉丁美洲市場排除，美國一直在推動1項被稱作開放式無線接入網（OpenRAN）的技術，但觀察人士指出，目前拉美地區仍有很多國家使用2G和3G網路，OpenRAN對前2代技術的網路並不適用。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級副總裁劉易斯表示，拉丁美洲一直是美國的後院，因此讓個問題變得更加引人矚目，「我們知道華為與中國政府關係有多密切，這必然會導致下面的問題：如果華為擁有你的數據，是否意味瞭中國政府也擁有你的數據？有時候答案是肯定的」。

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