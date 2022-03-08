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    網傳「醃漬罐擊落俄國無人機」係金A 烏克蘭大媽出面證實

    烏克蘭政府和軍方顧問齊布絲卡（Liubov Tsybulska）5日稱，首都基輔1名婦女拿醃黃瓜的罐子，將俄國無人機擊落。醃漬罐示意圖。（美聯社）

    烏克蘭政府和軍方顧問齊布絲卡（Liubov Tsybulska）5日稱，首都基輔1名婦女拿醃黃瓜的罐子，將俄國無人機擊落。醃漬罐示意圖。（美聯社）

    2022/03/08 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭政府和軍方顧問齊布絲卡（Liubov Tsybulska）5日稱，首都基輔1名婦女拿醃黃瓜的罐子擊落俄國無人機。外界起初普遍認為這是謠言，而非真實故事，不過當事人出面受訪證實此事，並「闢謠」稱：「不是醃黃瓜罐，是醃番茄和醃李子罐」。

    近日推特不斷傳出一則消息，烏克蘭政府和軍方顧問齊布絲卡在推特分享，一名住在基輔的烏克蘭老婦，以醃黃瓜罐擊落無人機，這件事後續被轉製成圖片、迷因；不過外界普遍把這件事和「基輔戰鬼」視作同性質的「故事」，認為這應是烏克蘭用來對內激勵士氣的故事罷了。

    但烏克蘭媒體《Liga.life》輾轉找到了事件中的老婦艾琳娜（Elena，化名），艾琳娜受訪時侃侃而談當下情況。她表示，無人機飛近時，她正坐在陽台抽菸，起初她以為無人機是烏鴉，直到機器運轉的嗡嗡聲越來越近，她才意識到這絕對不是一隻鳥。

    由於擔心無人機開火或是消失，艾琳娜隨手拿起放在椅子下的醃番茄罐及醃李子罐，朝無人機奮力丟去，沒想到竟命中並將其擊落，「當下我很害怕，如果它們開火怎麼辦？」

    艾琳娜透露，因為擔心無人機上的電子設備被追蹤，她和老公隨後便將殘骸分散丟棄；她說，那些番茄真的很可惜，而真實狀況和流傳的故事也確實有些不同，那就是她拿的是醃番茄罐，而非醃黃瓜罐。

    艾琳娜也強調，網路上流傳的破罐子照、無人機殘骸照都是訛傳，因為她當時根本沒拍下來，「現在不是拍照的時候」。

    艾琳娜認為，這個無人機可能是要拿來尋找閒置公寓，因為一名可疑年輕人被大聲詢問來自哪裡，便隨即逃離現場。

    艾琳娜最後也強調，她身邊的家人和擁有的一切都在烏克蘭，因此即便每天受到俄軍砲火攻擊，她也不會離開基輔，「這裡是我的家，我的土地，若有必要，我願意戰鬥到底」。

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