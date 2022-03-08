華為暗助俄羅斯為虐 英國會議員要求制裁

中國電信巨擘華為遭披露，支援俄羅斯修復遭駭客組織攻擊的網路，英國國會議議員呼籲政府調查該事件，並考慮進一步制裁華為。 （彭博）

2022/03/08 16:52

〔編譯盧永山／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭後，除遭西方國家一連串制裁，也遭知名駭客組織「匿名者」（Anonymous）發動網路攻擊，導致網路不穩，有中國入口網站發文稱，中國電信巨擘華為立即支援俄國，展開網路維護，協助俄國建立行動寬頻系統，英國國會議議員呼籲政府調查該事件，並考慮進一步制裁華為。

根據自由亞洲電台報導，在俄國侵略烏克蘭後，「匿名者」在2月底宣布對俄國發動網路攻擊，目標包括俄國國防部、俄國官媒「今日俄羅斯」（RT），以及俄國國家電視頻道等。

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中國多個入口網站隨後發文，指俄國因網路攻擊導致網路不穩，華為立即馳援俄國，展開網路維護，幫助俄國建立行動寬頻系統，並指華為計畫在俄國境內5家研究中心為俄國培訓5萬名技術專家，把合作擴展到雲端運算領域，建立視頻監控和人臉識別系統，以及其他人工智慧領域。相關文章之後迅速被刪除，但華為暗助俄國的質疑仍甚囂塵上，並引起英國國會議員的注意。

英國國會「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席史密斯（Iain Smith）上週在國會就此提出質詢，要求英國政府調查華為有否協助俄國。他表示：「我們知道當俄國的4G系統被攻擊時，是華為協助俄國修復系統，而華為在英國劍橋設有分公司。這家被英國政府視為國家安全威脅，而被禁止參與英國5G系統建設的公司，卻仍然可以留在英國營運，情況令人擔憂。」

英國政府在2020年7月宣布，由於華為可能與北京當局有密切關係，危害英國國家安全，決定禁止華為參與英國5G建設，並訂下時間表：2020年12月31日起停止購買新的華為5G設備；2023年1月把華為設備在英國5G網絡中非核心部分佔比，削減至35%，最終目標是要在2027年年底前，把華為設備全面從英國5G網絡清除。

但在2月20日，英國數位部發布諮詢文件，把削減華為設備佔比至35%的期限，推遲至2023年7月31日，即比原訂期限遲半年，理由是指英國電訊供應商在疫情期間下面臨困難；不過在2027年年底前全面禁用華為5G設備的總體目標，暫時維持不變。

總部位於倫敦的非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯表示，認同若有明確證據證明華為支持俄國，英國政府應予以制裁，且更應加快清除華為設備的時間表，而非推遲。

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