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    婦女節聲援8孩媽 中國導演巴黎發表同題材新片

    中國導演胡雪楊（見圖）執導、描寫北韓婦女在中國被迫賣淫的電影《SOS》（Save Our Sisters）今天在巴黎首映，同時聲援遭虐的中國江蘇徐州8孩媽。（圖擷取自網路）

    中國導演胡雪楊（見圖）執導、描寫北韓婦女在中國被迫賣淫的電影《SOS》（Save Our Sisters）今天在巴黎首映，同時聲援遭虐的中國江蘇徐州8孩媽。（圖擷取自網路）

    2022/03/07 20:25

    〔中央社〕婦女節前夕，由中國導演胡雪楊執導、描寫北韓婦女在中國被迫賣淫的電影《SOS》（Save Our Sisters）今天在巴黎首映，並聲援遭虐的徐州8孩媽。胡學楊說，電影呼救的是所有專制鐵蹄下的女性。

    法廣報導，擔任SOS第一執行製片人、日前因批評「習近平就是人販子」遭新浪微博禁搜的旅美華裔作家嚴歌苓，今天也與夫婿一同出席首映。她在稍早發出的公開信中說，胡雪楊對8孩媽的處境，以及中國沒有努力釋放8孩媽並究責，感到憤怒。

    根據報導，胡雪楊表示，請大家來看他在2021年12月25日才完成的新片SOS，「既不是商業運作也不是藝術探討，這是一個向世界緊急呼救SOS的公益行為」。

    胡雪楊指出，北韓婦孺家眷搏命脫逃從未間斷，中國婦女鐵鏈鎖喉恐怖磨難至今不絕。「我們呼救的不是一個個體，而是所有殘酷專制鐵蹄下的女人、女兒、母親及受難者」。

    他說，對「如此無底線的罪惡，沉默隱忍，就是幫兇從犯」。在21世紀的今天，「在我的祖國發生如此慘絕人寰的悲劇，作為一個中國公民我感到悲憤羞恥。是時候了，撬開潘朵拉之惡的匣子」。

    報導形容，SOS的首映會海報上，浮現著被鐵鏈緊鎖頸喉的女子形象，並註明「啟動全球緊急呼救SOS，緊急呼救中國及世界所有鐵鏈鎖喉的女人」！

    根據報導，SOS全片描寫一名「90後」年輕人「小華子」，爺爺在韓戰中失蹤。為了讓爺爺正名回到老家，無意中遇到一名髮廊女子而產生戀情。卻發現她是一名從政治集中營偷渡到中國而受虐的北韓女子。層層剝繭後，卻揭發出一樁跨國人口買賣及人體器官走私的大型腐敗案件。

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