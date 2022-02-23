徐州八孩媽調查結果出爐 中國當局稱：楊某俠即小花梅

中國當局通報調查結果，稱「八孩媽」楊某俠就是小花梅，而李瑩則是不同人。（圖擷自驕傲女孩推特）

2022/02/23 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省徐州市豐縣在農曆新年前夕，驚傳生了八名子女的母親，被套上鐵鍊，引發社會對人口拐賣的關注，中國當局被迫介入調查，「八孩媽」身分有楊某俠、小花梅、李瑩等稱呼，有外界認為這些是眾多受害者的名字，中國當局通報調查結果，稱「八孩媽」楊某俠就是小花梅，而李瑩則是不同人。

綜合中國媒體報導，江蘇省委省政府今（23日）公布「豐縣生育八孩女子」最新調查通報稱，稱綜合DNA檢驗比對、查閱小花梅雲南戶籍底冊和調查走訪，認定楊某俠即小花梅，網路上流傳結婚證照片，就是本人，而四川籍失蹤女子李瑩則非「八孩媽」。

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楊某俠（小花梅）1998年初被拐賣，輾轉到豐縣，並被偽造身分與董某民結婚，共生育8名子女，長子於1999年7月出生、次子2011年3月出生、三子2012年4月出生、四女2014年11月出生、五子2016年5月出生、六子2017年5月出生、七子2018年11月出生、八子2020年1月出生。

對於楊某俠（小花梅）精神與身體狀況，經徐州市醫療專家會診，診斷楊某俠患有精神分裂症，受目前精神狀態影響，難以正常接觸交流，目前正在醫院接受治療。

調查結果責令徐州市委和市政府作出深刻檢討，對豐縣縣委書記、縣長等17名相關幹部和工作人員作出撤職、免職等處分。

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