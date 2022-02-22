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    中國受虐「八孩媽」行蹤不明 人權組織還原被拐賣血淚行跡

    多次領先披露徐州八孩案訊息的人權組織推特帳號「驕傲女孩」還原「八孩媽」被拐賣路線圖，以及集中國人口販賣罪惡於一身的悲慘經歷。（圖擷自驕傲女孩推特）

    多次領先披露徐州八孩案訊息的人權組織推特帳號「驕傲女孩」還原「八孩媽」被拐賣路線圖，以及集中國人口販賣罪惡於一身的悲慘經歷。（圖擷自驕傲女孩推特）

    2022/02/22 14:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省徐州市豐縣在農曆新年前夕，驚傳生了八名子女的母親，被套上鐵鍊，引發社會關注，多次領先披露徐州八孩案訊息的人權組織推特帳號「驕傲女孩」還原「八孩媽」被拐賣路線圖，以及集中國人口販賣罪惡於一身的悲慘經歷。

    據推特帳號「驕傲女孩」還原「八孩媽」李瑩被拐賣路線圖，原來在四川南充的12歲女孩李瑩，上學途中被綁架，一路從重慶、貴陽、長沙、鄭州、徐州桐山，最後到事發的董集村。

    「驕傲女孩」指出，李瑩是一集被拐賣婦女、兒童、破處文化、性侵、毆打、做性奴、生子、囚禁、解救無果等一些列人口販賣罪惡與一身的最典型性代表人物，很難再找到一個比她經歷再多的女性。

    「驕傲女孩」去探視李瑩時，偷偷採取了她的血液、毛髮、衣服，送化驗結果，從衣服提取到非常恐怖的藥物成分，暗示其恐長期被餵毒。

    不過相關事件曝光後，中國官方除啟動維穩模式大舉刪文及警告外，被套上鐵鍊的李瑩傳出已被轉移他處，「驕傲女孩」表示探聽到的消息，豐縣精神病院的人，都不知道李瑩在哪了，下落受到關注；而事發的董集村一帶則已被架設鐵皮團團圍住。

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