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    中國律師團為徐州八孩案發聲 質疑官方調查結果

    中國徐州八孩案延燒，輿論質疑官方多次改口，引來民間強烈批評。（圖擷自微博）

    中國徐州八孩案延燒，輿論質疑官方多次改口，引來民間強烈批評。（圖擷自微博）

    2022/02/28 21:30

    〔中央社〕中國江蘇省「徐州八孩案」官方調查報告難釋群疑，一群中國律師署名「中國人權律師團律師」27日發表聲明，質疑官方報告中的DNA檢驗結果及涉嫌施虐者董志民的刑責，要求公開所有調查及偵查資訊。

    這項聲明並主張，官方應允許「鐵鏈女」（八孩媽）本人及其親屬，以及失蹤女子李瑩的親屬公開發聲。

    根據維權網資訊，這份聲明指出，在聯合國安理會常任理事國和世界第2大經濟體，竟然發生如此「恣意突破人類倫理底線的惡行，荒謬絕倫、不可理喻、人神共憤、不可接受」。「鐵鏈女事件」向國人提出了一個尖銳的問題：「我們是人類，還是獸類」？

    聲明直指，「鐵鏈女事件」再次暴露出中國一些地方公權力、地方政府、地方官員「整體失靈和失效」的嚴峻現實。江蘇省豐縣、歡口鎮、董集村民政、公安、婦聯、計生等部門相關人員已構成玩忽職守罪、濫用職權罪，應一律追究刑事責任，不應僅僅以黨紀、政紀處分代替刑事處罰。

    同時，徐州市、豐縣警方濫用警權，悍然拘留前往關注、調查鐵鏈女事件的公民，純屬非法。宣傳等部門非法刪帖，亦屬非法。相關人員均構成濫用職權罪，應予刑事追究。

    聲明指出，董某民（董志民）已構成中國刑法的「收買被拐賣婦女罪」和「強姦罪」等重罪，而非罪刑輕微的「虐待家庭成員罪」。而董某民之父董某更、董某民之弟也可能涉嫌「強姦罪」。

    聲明直指，徐州市、豐縣兩級政府和相關官員在DNA鑑定上已深陷「塔西陀陷阱」，公信喪盡，公眾有理由對其所有言行懷疑。因此應公開所有DNA鑑定結論，接受公眾檢驗。且「鐵鏈女事件」已成為公共事件，不涉及偵查秘密，鑑定結論理應公開。

    同時，應允許國內獨立和市場化的司法鑑定機構或國際司法鑑定機構，另行對「鐵鏈女」、8名子女與董某民的親子關係進行DNA鑑定，並公開鑑定結論。

    聲明主張，應允許「鐵鏈女」本人及其親屬，以及失蹤女子李瑩的親屬公開發聲。而所有後續調查、偵查等黨紀、政紀處分和司法程序應予及時、隨時公開。

    這項聲明最後提到，各方訊息表明，拐賣婦女現象在徐州市、豐縣等蘇北地區相當普遍，「鐵鏈女事件」絕非個例。江蘇方面應立即在徐州市、豐縣等蘇北地區發起打擊拐賣婦女犯罪專案行動，並允許民間和自媒體充分參與和自由報導。

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